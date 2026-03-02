Sorpresas en la jornada 11 del torneo

Con encuentros llenos de energía, entrega y grandes jugadas, se desarrolló la Jornada 11 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), teniendo como sede la cancha de la Escuela Primaria Camilo Pintado, donde los equipos protagonizaron partidos de alto nivel competitivo.

Uno de los primeros compromisos fue el enfrentamiento entre Aztecas y Club Adlers. El conjunto de Adlers impuso condiciones desde el arranque y se quedó con el triunfo en dos sets consecutivos por parciales de 25-23 y 25-18, mostrando mejor coordinación en defensa y contundencia en la red para cerrar el partido sin necesidad de un tercer episodio.

En otro duelo atractivo, Lechuzas y Cobach ofrecieron un choque más equilibrado. Aunque Lechuzas logró llevarse un set, Cobach fue más constante en los momentos decisivos y terminó imponiéndose con autoridad, destacando por su orden táctico y efectividad en el saque, lo que marcó diferencia en el marcador final.

Segunda actividad

Más adelante, Cobach volvió a la duela para reafirmar su buen momento, consiguiendo otra victoria en sets corridos con parciales de 25-12 y 25-10 contra MVP en su registro oficial, demostrando dominio y profundidad en su plantilla para sostener el ritmo competitivo a lo largo de la jornada.

Entre Club Adlers y Amazonas, el resultado fue contundente. Adlers se llevó el encuentro por 25-0 y 25-0, reflejando clara superioridad en el desarrollo del juego y aprovechando cada oportunidad al ataque.

Asimismo, Adlers volvió a tener actividad frente a Panteras en un compromiso que se definió en dos sets. Aunque Panteras intentó reaccionar, el cuadro de Adlers mantuvo el control y cerró el duelo con parciales de 20-15 y 16-14, sumando otro triunfo importante en la fecha.

La Jornada 11 dejó un balance positivo en cuanto a participación y nivel mostrado en la duela, reafirmando el compromiso de la Liga Oficial Municipal OMA por fortalecer el Voleibol local y brindar espacios donde los atletas puedan desarrollar su talento en un entorno de sana competencia.