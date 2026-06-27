Sorpresas en semifinales del Torneo Supremo

Luego de varios retrasos por razones ajenas a la organización, se completaron los cuartos de final del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, los cuales dejaron marcadores cerrados, goleadas y polémica.

En el único encuentro que se pudo llevar a cabo en tiempo y forma, el Porto FC doblegó por 4-2 al Real Madrid FC, con anotaciones de Alejandro Pérez, Omar González, Ulises Domínguez y Cristian Barrientos. Por los merengues descontaron Heriberto Pérez y Farías Méndez.

Debido a fallas con el suministro de la energía eléctrica, los otros tres juegos de esta fase de Liguilla se postergaron por dos semanas, pero la espera valió la pena, pues los duelos entregaron grandes actuaciones y dramatismo en el campo.

En un partido de poder a poder, Cuervos FC superó por 10 goles contra 6 al Sporting FC. Dider López fue la figura del cuadro emplumado al marcar cuatro goles, en tanto que Uriel Hernández puso un “hat-trick”, José Balcázar anotó un doblete, y con un tanto contribuyó Erick Mota. Del lado opuesto, Diego Vega y Paolo Hernández se despacharon con sendos dobletes, mientras que Julio Aguilar hizo un tanto y a esto se sumó un autogol del rival.

El choque más disparejo de los cuartos de final fue el que Leyendas FC ganó frente a Cinepolocos FC, al son de 11 goles contra 1. Ulises Arrazate y Jorge Aguilar marcaron sendos tripletes, Pedro Villar y Gabriel Albores aportaron dos tantos cada uno, y Luis Penagos cerró la cuenta. Del lado contrario, el de la honra lo anotó David Córdova.

Triunfo con polémica

En la última eliminatoria, Chamacos DV venció por 10-7 a Hull City FC, con destacada actuación de Carlos Ochoa, autor de cinco dianas. Sin embargo, el partido fue protestado por alienación indebida de parte de Chamacos, obteniendo Hull City el fallo de la directiva del torneo a su favor, para quedarse así con el pase a semifinales en la mesa.

De esta manera quedaron establecidas las semifinales, que serán Cuervos FC en contra de Hull City FC y Leyendas FC frente al Porto FC.