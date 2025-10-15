South Crew domina el Silver Femenil

South Crew volvió a imponer condiciones y firmó doble victoria para continuar invicto y firme en la cima del torneo Silver Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera.

En su primer duelo de la jornada superaron por 28-13 a la Unach, y más tarde, volvieron al emparrillado para enfrentar a Mustangs y se impusieron por 26-6, confirmando su condición de favoritas rumbo a “playoffs” al acumular 12 puntos, con récord de seis victorias y solo una derrota.

Por su parte, Fifteen Selected también brilló con un triunfo contundente de 32-0 sobre Dolphins Rookies, para mejorar su foja a cinco ganados y un perdido.

El representativo de la Unicach tuvo doble jornada y sacó una importante conquista de 20-6 contra Dolphins Youth, aunque más tarde cayó por 7-21 ante Pamboleras Jr., que sumó su segundo triunfo consecutivo y se mete de lleno a la pelea por la clasificación.

Acción en el Silver Mixto

Mustangs Black reafirmó su poderío con una victoria de 34-18 sobre Águilas del IMSS. Por su parte, MG Team hiló otro triunfo contundente tras vencer 33-6 a Dolphins Family Team (DFT). En otro frente, Mustangs White superó 26-7 a Raptors.

La jornada también dejó una importante conquista para Tucanes Enlef, que derrotó por 16-12 a Diablitos en un partido cerrado, mientras que DFT se repuso con triunfo de 33-18 sobre Toxic.

Finalmente, Power Puff consiguió una valiosa victoria de 24-15 ante Amigajeros, resultado que lo mantienen en la parte media de la tabla y con aspiraciones a “playoffs”.