South Crew logra título y revancha

La Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una jornada de definiciones con la disputa de dos finales que pusieron broche de oro a los campeonatos Open Femenil y Open Mixto en su Conferencia B. El emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach fue el epicentro de las emociones, con cuatro equipos que elevaron la tensión al máximo en las tribunas, en su afán por sumar yardas y llevar el ovoide a la zona prometida.

Final de Copa Femenil

El duelo principal de la sesión tuvo como protagonistas a South Crew y Pamboleras, equipos que volvieron a encontrarse por el campeonato Open Femenil. La historia tenía un antecedente reciente, pues ambas escuadras habían disputado la final de la temporada anterior, cuando South Crew llegó como líder general y Pamboleras, desde el segundo puesto, terminó levantando el trofeo.

Un año después, el destino volvió a colocarlas frente a frente, pero esta vez el desenlace favoreció al conjunto que buscaba saldar una cuenta pendiente. South Crew aprovechó la oportunidad y se proclamó campeón del Open Femenil tras imponerse por 28-12 ante Pamboleras, en un partido en el que logró combinar orden defensivo, contundencia ofensiva y manejo de los momentos clave.

En esta ocasión, el conjunto supo capitalizar sus avances, sostener la ventaja y responder con firmeza cuando Pamboleras intentó meterse nuevamente en la pelea. La defensa fue pieza fundamental para contener a una ofensiva que llegó a la final como una de las más peligrosas del torneo.

Diablitos impone condiciones

Antes de la final femenil, la Conferencia B del Open Mixto también definió a su campeón y Diablitos confirmó el gran momento que mostró durante la postemporada para derrotar 33-6 a Toxic, en un encuentro que dominó desde los primeros minutos gracias a su ritmo ofensivo y a la capacidad para transformar sus series en puntos.

El conjunto escarlata encontró rápido la forma de controlar el partido, construyó una ventaja sólida y no permitió que Toxic reaccionara con claridad. Con ese resultado, Diablitos se quedó con el campeonato de la Conferencia B, cerrando una fase final sobresaliente y demostrando que llegó al duelo por el título en su mejor versión.

Ceremonia de premiación

Al término de los encuentros se llevó a cabo la ceremonia de premiación. La Liga Uniflag, que preside Gilberto Carbonel Gómez, reconoció a las mejores jugadoras y líderes estadísticos del Open Femenil: Rilbi González, de South Crew, fue distinguida como líder en capturas de “quarterback”, mientras que Citlali Domínguez, de Pamboleras, recibió el reconocimiento como líder en pases de anotación.

La gran protagonista de la premiación individual fue Alejandra Díaz, de Pamboleras, quien firmó una temporada sobresaliente, pues además de liderar los departamentos de intercepciones y anotaciones, fue reconocida como mejor jugadora defensiva y mejor jugadora ofensiva del torneo, consolidándose como una de las figuras más completas de la campaña.