South Crew y Mustangs White lideran Uniflag

Los representativos de South Crew y Mustangs White encabezan la clasificación dentro de los torneos Silver Femenil y Silver Mixto —respectivamente— dentro de la Liga Uniflag de Tocho Bandera.

La directiva del campeonato que preside Gilberto Carbonel Gómez, presentó el balance actual de ambas competencias, las cuales viven momentos distintos, pues mientras que las damas están en su 4ª edición, para la mixta es la 6ª, con lo que se hace notar en la experiencia y nivel de los jugadores.

Campeonato femenil

En el torneo para mujeres se disputaron encuentros de la Semana 4, la mayoría pasados por lluvia y donde las sorpresas fueron las constantes.

La primera la dio el representativo de la Unicach al vencer a las favoritas, Raptors, con un triunfo de 6-0.

En otro cerrado duelo, Fifteen Selected venció por una anotación (6-0) a su similar de Pamboleras Jr.

Por su parte, las chicas de la Unach superaron 6-0 a Dolphins Youth, en otro resultado rompe-quinielas, pues su rival es el monarca vigente del sector femenil.

Finalmente, Pamboleras Jr. se repuso de su descalabro con una victoria de 21-0 frente a Dolphins Rookies.

Tras esta fecha, South Crew sigue como líder invicto con récord de 3-0 (6 puntos) y un notable diferencial de +89 puntos a favor.

Le sigue Raptors en el segundo puesto, con marca de 3-1 (6 puntos), en tanto que Fifteen Selected es tercero y Pamboleras Jr. aparece en cuarto.

Más abajo, Unicach aparece en la 5ª posición con 2 empates y su primera victoria; Mustangs y Unach están en sexto y séptimo lugar, respectivamente. Dolphins Youth marcha octavo; Tucanes ENLEF es noveno y Dolphins Rookies cierra la tabla sin triunfos.

Silver Mixto con líder único

En el campeonato que comparten hombres y mujeres, Mustangs White mantiene su paso perfecto al derrotar 12-6 a los Amigajeros. Por su parte, Diablitos se impuso 6-0 a Mustangs Black en un duelo muy parejo; en contraste, Power Puff cayó por contundente 6-30 frente a los chicos de la Unicach, que consiguieron su primer triunfo de la campaña.

Además, Toxic venció 21-0 a Águilas del IMSS, Amigajeros, en su segunda presentación, perdió 30-32 ante MG Team y Tucanes de la ENLEF superó 18-8 al Dolphins Family Team (DFT).

De esta manera, en la categoría Mixto, Mustangs White —actual campeón— se mantiene como único invicto y líder con 8 puntos y marca de 4-0.

Diablitos, MG Team y Mustangs Black comparten el segundo bloque en ese orden, los tres con 6 puntos.

En 5º sitio aparecen los Raptors y.después se ubican Tucanes ENLEF, Power Puff, Toxic, Amigajeros y Unicach, mientras que Dolphins Family Team y Águilas del IMSS permanecen en el fondo de la clasificación.