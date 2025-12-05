South Crew y Pamboleras van por el título

Los escuadrones de South Crew y Pamboleras Jr. disputarán el duelo por el título de la Conferencia Alfa Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, este sábado a partir de las 16:00 horas, en el emparrillado de Ciudad Universitaria de la Unicach, luego de haber superado —en condiciones diametralmente diferentes— sus respectivos encuentros de la ronda de semifinales.

Así llegaron a la final

La escuadra de South Crew mostró su dominio defensivo para imponerse por blanqueada de 16-0 ante Mustangs, asegurando así su boleto a la final tras un partido sólido en todos los sectores del campo.

Las líderes generales confirmaron por qué fueron el equipos más consistentes del torneo, ante un rival que trató de darles batalla, pero no pudo hacerlo patente en el marcador.

Por su parte, Pamboleras Jr. sorprendió a las sublíderes y favoritas de la eliminatoria, Fifteen Selected, al vencerlas por 19-13, en un juego cerrado que se definió en los minutos finales. Con este resultado, Pamboleras Jr. se presentará en la final y buscará destronar a las favoritas.

Una final explosiva

South Crew llega al duelo definitivo como el favorito en las apuestas, al ser líder general. El talento individual también lo acompaña, pues tiene en sus filas a tres de las jugadoras más valiosas (MVP) de la temporada regular: Ivanet Farrera, quien logró el mayor número de “touchdowns”, con 15, añadiendo tres conversiones de dos puntos a su estadística. También aportó a la defensiva, registrando seis intercepciones en la temporada.

También destaca la “quarterback” Carolina Ramírez, quien a pesar de venir regresando de una grave lesión de rodilla, registró la mayor cantidad de pases de anotación con 24. Y para redondear el plantel aparece Rilbi González, que acechó a las mariscales de campo para ser la líder en capturas, con un total de seis “sacks”.

Enfrente estará el sorprendente cuadro de Pamboleras Jr., con su ataque versátil y un cierre de temporada inspirador, por lo que llega motivado para pelear por el título. De su lado sobresalen elementos como Alejandra Hernández, quien anotó seis “touchdowns” y también lanzó cuatro pases a la tierra prometida, en tanto que a la defensiva registró cinco intercepciones. Se suma Citlali Domínguez, que contribuyó con ocho envíos de anotación y un “touchdown” en la temporada.

De esta manera, el encuentro entre South Crew y Pamboleras Jr. es un choque que promete ser intenso y digno de una final, con dos equipos que han mostrado talento, disciplina y un estilo de juego bien definido a lo largo del torneo.