Sparta Training inicia el 2026

Con una destacada participación y en un ambiente de alta exigencia física, Sparta Training dio inicio a sus actividades del 2026 con una Súper Sesión de Entrenamiento Funcional, llevada a cabo la mañana del sábado en las instalaciones de Caña Hueca, consolidándose como un arranque positivo para la comunidad deportiva.

La jornada reunió a un total de 60 personas, quienes atendieron la convocatoria para formar parte de esta sesión especial que combinó resistencia, fuerza y trabajo cardiovascular, marcando el tono de las acciones que se desarrollarán a lo largo del año. Desde las primeras horas, los participantes fueron sometidos a rutinas dinámicas y progresivas, diseñadas para activar el cuerpo de manera integral.

Aspectos

Durante el entrenamiento trabajaron aspectos clave como la fuerza general, coordinación, estabilidad, resistencia aeróbica y potencia, mediante circuitos que incluyeron el uso de objetos, pesas rusas, barras, balones medicinales y ejercicios con el propio peso corporal. Cada estación exigió concentración, técnica y disciplina, promoviendo un trabajo completo de cuerpo y mente.

El director de Sparta Training, Stanlin Valdez, subrayó la importancia de iniciar el año con una sesión de alto impacto, señalando que el objetivo principal es generar hábitos sólidos desde el comienzo. “Arrancar con el pie derecho es fundamental. Este tipo de sesiones no solo prepara físicamente, también motiva y une al grupo para todo lo que viene en el año”, expresó.

Asimismo, adelantó que dentro de la planeación deportiva para este 2026, un grupo de atletas de Sparta Training estará participando en la tradicional Carrera del Parachico, uno de los eventos atléticos más representativos del estado, como parte del procesoA de preparación y proyección competitiva.

Evaluación

La Súper Sesión también permitió evaluar el nivel físico de los asistentes, detectar áreas de mejora y reforzar el trabajo técnico, sentando las bases para los programas de entrenamiento que se estarán desarrollando en las próximas semanas.

Con este primer evento del año, Sparta Training reafirma su compromiso con la promoción de un estilo de vida activo, el entrenamiento estructurado y el fortalecimiento de la comunidad deportiva en Chiapas, apostando por el crecimiento individual y colectivo de sus integrantes.