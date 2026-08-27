Spartanos toma el liderato de la liga

La competencia de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez continúa tomando fuerza en el III Campeonato de Copa Deportycosas 2026, en el que los equipos de la categoría varonil avanzan en la disputa por los primeros lugares de la clasificación.

Spartanos se encuentra instalado en la primera posición general después de ocho partidos, con un registro de seis triunfos y solamente dos derrotas, números que le permiten acumular un total de 18 puntos.

Spartanos ha conseguido establecerse como el equipo con mejor cosecha de unidades hasta el momento, aunque la diferencia respecto a sus principales perseguidores es mínima, por lo que cada compromiso restante puede resultar determinante para definir el rumbo de la competencia.

En el segundo puesto aparece Zenith Kazán, que cuenta con siete partidos jugados, seis victorias y una caída. Con esos resultados suma 17 puntos, colocándose a solamente una unidad del líder y manteniendo una posición privilegiada dentro de la clasificación.

La misma cantidad tiene Thunderbolts, escuadra que también registra siete duelos, con seis triunfos y una derrota. Su diferencia respecto a Zenith Kazán es prácticamente mínima, por lo que ambos conjuntos continúan presionando de cerca al líder Spartanos.

Club Adlers completa actualmente el grupo de los cuatro primeros lugares. El equipo ha disputado ocho juegos, de los cuales ha ganado seis y perdido dos, acumulando 17 puntos. De esta manera, la pelea por la parte alta se mantiene sumamente cerrada, con cuatro equipos separados por apenas una unidad.

Mitad de tabla

Más abajo en la clasificación aparece Místico VC, que ocupa el quinto sitio con nueve unidades después de siete duelos. Su registro es de tres ganados y cuatro perdidos, por lo que todavía mantiene posibilidades de mejorar su posición conforme avance la actividad.

En el sexto puesto se ubica Deport Ycapito, con cuatro encuentros. El conjunto suma dos victorias y dos descalabros, para alcanzar siete puntos, manteniéndose en una zona intermedia de la tabla.

Adlers aparece en séptima lugar con cuatro unidades, producto de un triunfo y tres derrotas en cuatro partidos disputados. El equipo busca continuar sumando para acercarse a los puestos superiores.

Parte baja

Por su parte, ADN Mantarrayas registra siete encuentros, con una victoria y seis caídas, situación que lo coloca en el octavo sitio con tres puntos.

La clasificación se completa con Adlers Junior y Real Chiapas. El primero cuenta con cinco juegos, todos estos con derrota, por lo que suma uno; mientras que Real Chiapas también registra cinco partidos y cinco derrotas, permaneciendo sin unidades hasta el momento.

La tabla refleja una competencia con distintos escenarios en cada zona. Mientras Spartanos, Zenith Kazán, Thunderbolts y Club Adlers protagonizan una cerrada lucha por el liderato, el resto de los equipos continúa en búsqueda de resultados que les permitan escalar posiciones.

El III Campeonato de Copa Deportycosas 2026 forma parte de la actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez, con el respaldo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la Federación Mexicana de Voleibol y la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas.

Con Spartanos como líder con 18 puntos y tres escuadras pisándole los talones con 17 unidades, la parte alta de la clasificación está lista para seguir ofreciendo una lucha cerrada por los primeros lugares.