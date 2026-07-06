SpeedFest acelerará con espectáculo total

La quinta fecha de Súper Copa Roshfrans-SpeedFest fue presentada oficialmente rumbo a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el 14 y 15 de agosto reunirá Automovilismo Deportivo, Lucha Libre, música y entretenimiento.

Michel Jourdain Lascurain, director del serial, destacó que competir nuevamente ahí le genera grandes recuerdos y adelantó la participación de los Gran Turismo México (GTM), Tractocamiones y F5. “En todas ellas el campeonato está muy cerrado, lo que asegura un gran espectáculo para el público”, afirmó.

Carrera con causa

Gerardo Luis del Castillo anunció un canje de boletos gratuitos por un kilo de alimento no perecedero. Lo recaudado será destinado a personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

El programa incluirá Monster Trucks, Drift, Catrinas Contemporáneas, funciones de lucha libre y presentaciones de DJs y grupos de rock, hip hop y reguetón. Raúl Sandoval interpretará el Himno Nacional, mientras Tinieblas celebrará sus 55 años de trayectoria.

La jornada concluirá con el tradicional Gran Concierto. Los boletos están disponibles mediante Ticketmaster, desde 250 pesos en grada general y 750 pesos para pases VIP.