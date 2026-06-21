SpeedFest recibirá quinta parada en agosto

La quinta fecha de Súper Copa Roshfrans 2026 quedó oficialmente programada para el sábado 15 de agosto en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, donde se celebrará de manera conjunta con el Speedfest, uno de los eventos más esperados por los seguidores del deporte motor y del entretenimiento familiar.

La actividad reunirá a las categorías GTM Pro 1, GTM Pro 2, GTM Light, Tractocamiones y F5, que rodarán en un circuito aún por determinar dentro de la llamada catedral del Automovilismo mexicano. Además, la cartelera contempla la participación de pilotos de la Copa México Racing Cup, por lo que se espera la presencia de más de 200 competidores en pista.

Para los volantes de las distintas categorías, correr en el Hermanos Rodríguez representa una motivación especial por la calidad de sus instalaciones, la comodidad para los equipos y la amplia variedad de atractivos para los aficionados. También señalaron que esta carrera marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada, una etapa clave para quienes buscan cerrar el año con buenos resultados.

El evento no se limitará al Automovilismo, pues incluirá un concierto de cierre producido por Ocesa, además de presentaciones de DJ, grupos de rock, hip-hop, reguetón y corridos tumbados. Otro de los atractivos será la presencia de la Lucha Libre, con rudos y técnicos en acción, en la explanada ubicada detrás de la Grada 2.

La jornada también contará con el espectáculo de los Monster Trucks y la destreza del Drift en pista, ingredientes que prometen convertir la quinta fecha de Súper Copa Roshfrans-SpeedFest en una experiencia completa para los aficionados.