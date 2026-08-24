Sporting FC se luce en el Torneo Supremo

Con una contundente victoria de 12 goles a 3, Sporting FC obtuvo la nota más sobresaliente en la fecha dos del Torneo Supremo, disputada en la cancha de Futbol Rápido del Parque del Oriente.

El popular campeonato capitalino que organiza la Liga Guerrero Zoque va tomando forma y ritmo, pero sobresale desde ahora la capacidad goleadora del Sporting FC, comandado por Carlos Guzmán, quien anotó siete goles, en tanto que Enrique Moreno puso un doblete y con un tanto aparecieron Osiel Hernández, Jesús Balcázar y Enrique Bejarano.

Con la victoria, Sporting FC se consolidó como uno de los equipos con mejor arranque de la campaña, al llegar a seis puntos y siendo además la mejor ofensiva, con 22 goles anotados.

Más resultados

Otro cuadro que se mostró en buena forma fue La Banda FC, que logró su primera victoria de la campaña a costa del líder Rayo Vallecano por siete a cuatro.

Fue un duelo en el que Gabriel Albores, Frank Méndez y Miguel Castañón anotaron dos goles cada uno, mientras que Fernando Escolástico hizo el otro tanto; del lado rival anotaron Rodney Hernández (dos), Alex Ríos y Emmanuel Sánchez.

En el duelo más atractivo de la jornada, Leyendas FC se impuso 4-3 al conjunto de Chamacos DV, con doblete de Luis Iván Penagos y tantos de Víctor Fuentes y Sergi Castro; por su oponente brilló Carlos Ocaña, autor de un “hat-trick”.

Con el triunfo, Leyendas se colocó como segundo de la clasificación general, con 6 unidades.

Finalmente, el Deportivo Rayo doblegó tres goles a cero al representativo de Cinepolocos, con par de dianas de Marcos Santiago y un gol más de Antonio Gama, para llegar a cuatro puntos.

Los únicos equipos que no vieron acción en la fecha 2 —al tocarles descanso— fueron los Halcones Dorados FC y París FC.