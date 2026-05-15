Sporting FC triunfa en duelo electrizante

Contra todos los pronósticos, Sporting FC se impuso por categórico 8-6 ante el conjunto de Hull City FC, en duelo de la fecha 12 del Torneo Supremo, celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El cuadro del Hull City FC, que hasta antes de este compromiso aparecía en el Top 4 del campeonato que organiza la Liga Guerrero Zoque, estaba llamado a tomar los tres puntos a costa de uno de los equipos de la zona baja de la clasificación, pero en cambio sufrió su cuarto descalabro de la presente campaña.

Paulo Hernández lideró el triunfo del Sporting con cuatro dianas, mientras que Diego Vega puso un doblete, y con un tanto cada uno contribuyeron Alex Hernández y Diego Cruz. Del lado rival, Felipe Vázquez y Cristian Estrada hicieron un gran esfuerzo para convertir sendos tripletes, que al final no fueron suficientes.

Empate en lo alto

El único empate de la jornada fue el que protagonizaron las escuadras que lideran la competencia, Chamacos DV y Cuervos FC, que firmaron un entretenido 4-4. No obstante, las aves lograron un valioso punto extra al imponerse en penales (2-1), con lo cual ambos clubes igualan también en 31 puntos cada uno.

En el tiempo regular, Carlos Ocaña marcó tres dianas y Giovani Ramírez hizo el otro gol para Chamacos. Por el oponente brilló Didier López con un “hat-trick” y Eduardo Herrera marcó el otro tanto.

Leyendas C. A. no tuvo piedad

En otro resultado sobresaliente, el equipo de Leyendas C. A. arrolló por 13-3 al conjunto de XNX Hamsters, en un partido en el que Leonardo Hernández se despachó con la cuchara grande al aportar 12 anotaciones, y Luis Abarca cerró la cuenta con una. Por los roedores marcaron Ronald Pérez (2) y José Martí.

Otros resultados

En más acciones del popular campeonato capitalino, Porto FC aplastó 7-2 al cuadro de Cinepolocos FC, con “hat-trick” de Fabián Ochoa, doblete de Omar González, además de los goles de Cristian Hernández y Cristian Barrientos. Por su rival descontaron Alexis Espinosa y Aldo López.

En otro espectacular encuentro, Reyes FC superó por 7-4 al conjunto de Leones Negros. Rodolfo Junior guió a los monarcas al triunfo con un triplete, mientras que Aldo Ballinas anotó un par de dianas, y con un tanto cada uno figuraron William Reyes y Sergio López.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que Real Madrid FC ganó default (3-0) ante Rayo Vallecano, que no se presentó en tiempo y forma a su compromiso.