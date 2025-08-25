Street Fest activa a los tuxtlecos en Caña Hueca

El parque Caña Hueca fue el epicentro del movimiento fitness este fin de semana con la realización del evento Street Fest, una actividad que reunió a decenas de personas en torno al Entrenamiento Funcional y la Calistenia. Desde tempranas horas, los asistentes comenzaron a llegar al emblemático espacio deportivo de la capital chiapaneca, listos para participar en diferentes pruebas diseñadas para poner a prueba fuerza, resistencia y coordinación.

Promueven una vida saludable

El evento tuvo como objetivo principal promover un estilo de vida saludable y motivar a los tuxtlecos a mantenerse activos. A través de dinámicas variadas que incluyeron circuitos de alta intensidad, ejercicios con peso corporal y retos cronometrados, los participantes vivieron una experiencia exigente pero también divertida, que demostró que el deporte puede ser inclusivo y accesible para todos.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de la coach Diana Argüello, quien no solo guió a los presentes con su energía y profesionalismo, sino que también inspiró con su ejemplo. A su lado, atletas como Fernando, Daniel y Alejandro dieron muestra de preparación y compromiso, logrando superar cada desafío propuesto. Su entrega fue aplaudida por los presentes, quienes encontraron en ellos una motivación adicional para seguir esforzándose en su propio camino deportivo.

Street Fest: todo un éxito

El Street Fest no solo se limitó a la competencia, sino que también fomentó la convivencia y el compañerismo entre los asistentes. Las sonrisas, los mensajes de aliento y los aplausos espontáneos se convirtieron en parte fundamental del ambiente que reinó en Caña Hueca durante toda la jornada.

Con actividades como esta, Tuxtla reafirma su compromiso con la promoción de la salud y el deporte, ofreciendo espacios donde la población puede activarse y, al mismo tiempo, fortalecer lazos comunitarios. Sin duda, el Street Fest dejó una huella positiva en quienes participaron y en quienes fueron testigos del esfuerzo y dedicación de cada atleta.