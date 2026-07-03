Stronch conquista título de Liga Semanal

Con una actuación contundente de principio a fin, el conjunto de Stronch se proclamó campeón de la Liga Semanal Champions 7 Tux, luego de vencer por marcador de 4-1 a Fluminense en la gran final celebrada en la cancha de Fut 7 San José Terán, escenario que registró una gran entrada para presenciar el desenlace del torneo.

Ambas escuadras llegaron al compromiso decisivo tras dejar en el camino a complicados rivales durante las rondas eliminatorias, por lo que se esperaba un encuentro equilibrado. Sin embargo, Stronch logró imponer condiciones desde los primeros minutos gracias a un Futbol dinámico, ordenado y con una gran efectividad frente al arco.

El partido comenzó con intensidad, ya que los dos equipos buscaron tomar la iniciativa desde el silbatazo inicial. Fluminense intentó generar peligro mediante la posesión del balón, pero la presión alta de Stronch provocó constantes pérdidas que fueron bien aprovechadas por los ahora campeones.

Recompensa

La recompensa llegó con un doblete de Eduardo Salazar, quien apareció en momentos clave para abrir el marcador y ampliar la ventaja antes del descanso. Sus definiciones permitieron que su escuadra jugara con mayor tranquilidad el resto del compromiso.

En la segunda mitad, Fluminense adelantó líneas en busca de acercarse en el marcador y consiguió descontar gracias a un tanto de Ricardo Nájera, lo que devolvió momentáneamente la emoción al duelo.

No obstante, la reacción fue contenida rápidamente por Stronch, que volvió a tomar el control del partido gracias a una sólida actuación colectiva. Alejandro Castañeda aprovechó un contragolpe para marcar el tercer tanto, mientras que Miguel Sandoval sentenció el compromiso con el cuarto gol, desatando la celebración de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Además de la contundencia ofensiva, Stronch destacó por el orden defensivo mostrado durante la final. Cada línea cumplió con su función, limitando las oportunidades del rival y administrando correctamente la ventaja obtenida desde los primeros minutos del encuentro.

Con el silbatazo final llegó el festejo para los campeones, quienes levantaron el trofeo que los acredita como los mejores de la presente edición de la Liga Semanal Champions 7 Tux, torneo que nuevamente reunió a equipos de gran nivel competitivo y ofreció duelos de gran intensidad durante toda la temporada.