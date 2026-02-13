Sub-17 vence en duelo de preparación

Como parte de su proceso de preparación rumbo a los Juegos Conade, las novenas de sub-17 y Athleticos protagonizaron un intenso partido organizado por la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, en el campo de pelota de Caña Hueca, donde la selección sub-17 se quedó con la victoria por pizarra de 11 carreras a 8.

El compromiso sirvió como un parámetro para ambas escuadras, que mostraron variantes tácticas, ajustes defensivos y rotación de jugadores, con la intención de evaluar ritmo de juego y respuesta en situaciones de presión.

Pegaron primero

Athleticos inauguró el marcador fabricando carreras desde los “innings” iniciales gracias a contactos oportunos y aprovechando desatenciones defensivas. Ricardo Gallegos, Andrés Hernández, Gabriel García, Eladio Gómez, Rafael Borbolla, Rocío Cigarroa, Karla Cuevas y Marlon Mazariegos lograron cruzar el plato, manteniendo a su equipo en constante pelea por el control del encuentro.

En la parte media del juego, el cuadro de los experimentados encontró uno de sus mejores momentos ofensivos con un batazo de largo alcance que impulsó carrera y mantuvo el duelo cerrado. Desde la lomita, Karla Cuevas trabajó cinco entradas, permitiendo ocho imparables y siete carreras, mostrando determinación y control en varios pasajes del compromiso, aunque la ofensiva rival terminó por exigirle al máximo.

La juventud mejoró su planteamiento a partir del cuarto episodio y comenzó a generar daño con corredores en base. Emmanuel Vaquerizo, Gabriel Ruiz, Raymundo Arreola, Wilker Valero, Daniel Mendoza, Luis Ángel Morales, Diego Barrio Nuevo y Octavio Domínguez encabezaron la reacción ofensiva, combinando sencillos, extrabases y un cuadrangular que resultó determinante para tomar la ventaja.

El “inning” decisivo llegó en la sexta entrada, cuando la selección sub-17 armó un “rally” que rompió el empate y marcó el rumbo definitivo del partido. La ofensiva se mantuvo paciente en la caja de bateo, capitalizando bases por bolas y errores defensivos que terminaron reflejándose en la pizarra.

Pícher

En el trabajo de picheo, José Ríos se adjudicó la victoria tras lanzar siete entradas completas, en las que permitió 12 “hits” y ocho carreras, cinco de estas limpias, además de recetar cinco ponches. Su labor fue fundamental para contener los intentos de reacción de Athleticos en los “innings” finales.

Aunque Athleticos trató de acortar distancias en la recta final, la defensiva de los jóvenes respondió con jugadas oportunas, cerrando un encuentro que dejó lecturas positivas para ambos conjuntos en su camino de preparación competitiva.

Este tipo de duelos forma parte del calendario de trabajo impulsado por la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer el nivel de competencia rumbo a los compromisos estatales y nacionales.