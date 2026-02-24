Suben al podio del Tomoyoshi Yamaguchi

Con la obtención de cinco plazas para la Olimpiada Nacional 2026, la selección de Judo de Chiapas concluyó su participación en el Torneo Nacional Tomoyoshi Yamaguchi 2026, evento clasificatorio celebrado en Tlaxcala.

Caridad Ramos García y María Fernanda Cruz Bolón se adjudicaron medallas de oro. En la categoría de primera fuerza, María Fernanda sumó una medalla de oro adicional y Jessica Gómez Cruz obtuvo plata. En tanto que Luis Ángel García Moreno y Jessica obtuvieron preseas plata, y Osman García Cordero consiguió bronce.

Es oportuno mencionar que este certamen nacional reunió a atletas de distintas entidades federativas, y Chiapas logró clasificar a los cinco deportistas tras subir al podio en sus respectivas categorías.

No obstante, el equipo liderado por Luis Alberto Damas Martínez, presidente de la Alianza de Judokas Chiapanecos, se tuvo que quedar en tierras tlaxcaltecas como medida preventiva ante los hechos violentos que se suscitaron el domingo, a la espera de poder regresar a casa sin riesgos en las próximas horas.