Sufre duro revés Luis “El Dragón” Cerón

El peleador chiapaneco de Artes Marciales Mixtas (MMA), Luis “El Dragón” Cerón, sucumbió ante el zacatecano Antonio “El Malilla” Rodríguez en el combate estelar de la cartelera Budo Sento Championship Volumen 15, en función celebrada en el Auditorio Benito Juárez del puerto de Veracruz.

Pese a tener una gran preparación y llegar motivado a esta pelea pactada en 135 libras, Cerón no pudo establecer su característico estilo de combate propositivo y se vio en apuros desde el primer asalto, cuando “Malilla” Rodríguez mostró su necesidad por reivindicarse tras venir de una reciente derrota.

Sorpresivamente la pelea se terminó en el segundo asalto, cuando Rodríguez logró conectar golpes que mandaron a la lona a Cerón, para llevarse la victoria por nocaut al minuto 3 con 46 segundos.

Tras la derrota sufrida, el peleador chiapaneco aseguró que no hay pretextos para justificarla, al tiempo que lamentó el no poder cumplir con la misión de salir con las manos en alto en una función que era importante para mejorar su ranking y prestigio en esta empresa que sigue cobrando relevancia gracias a sus transmisiones para la cadena Fox Sports y su reciente alianza con la UFC.

“Me sentía fuerte, motivado y listo para esta guerra y así fue, una guerra de estrategia y de choque donde mi rival supo encontrar la manera de frenarme, sentí mucho esas patadas en la pierna hasta no poder asentarla y bueno, no le quito mérito”, destacó el gladiador a través de sus redes sociales, reconociendo que “Malilla” Rodríguez fue mejor.

“Quiero agradecerle a la gente que estuvo presente en este proceso, a mi familia, a mi equipo Lions Alpha Team, a los seguidores que motivan con sus mensajes y a mi gran equipo de patrocinadores que están firmes en las buenas y en las malas”, añadió Cerón.

“Toca asimilar este aprendizaje, recuperar la pierna y les prometo que en el siguiente compromiso me repongo, el objetivo sigue siendo el mismo y esto nomas me hará regresar más fuerte como siempre lo he hecho”, concluyó el peleador, al tiempo que agradeció a la liga profesional de Budo Sento Championship la oportunidad de ser parte de esta cartelera.

Finalmente, vale la pena mencionar que, pese a este resultado, Cerón mantiene récord deportivo profesional favorable de nueve triunfos y seis derrotas, si bien es su segundo tropiezo en las carteleras de esta organización, pues previamente cayó contra el brasileño Guilherme Antunes, a cambio de un triunfo sobre Derian Calzada.