Sufren goleada en visita a Chapulineros: 1-4

Tapachula FC sufrió su primer tropiezo de la Temporada 25-26 de la Liga TDP, luego de caer goleado cuatro a uno por los Chapulineros de Oaxaca, en duelo de la Fecha 2 celebrado en el estadio Independiente MRCI.

Curiosamente, en la primera jornada los tapachultecos le habían endosado un histórico 8-0 a la Universidad Euroamericana, por lo que se esperaba que dieran otra exhibición de su poder ofensivo.

Los goles del partido

Chapulineros abrió el marcador para el conjunto local en el minuto 27, en una gran jugada colectiva que tejieron por la banda izquierda con varios toques cortos, para luego circular la pelota al lado derecho y cerrar con un centro preciso al área que remató de cabeza Luis Ángel Alavez.

Sin embargo, el cuadro chiapaneco no bajó los brazos y fue al ataque, logrando la recompensa del empate uno por uno al minuto 35 en una acción en la que Brihan Gerardo aprovechó un titubeo defensivo para ganar la pelota, entrar el área y sacar un disparo débil que se le escapó al portero.

Parecía que el duelo se iría empatado al descanso del medio tiempo, pero al minuto 39 cayó el dos por uno para los oaxaqueños, cuando Jonathan Jiménez fusiló la meta de Tapachula FC, tras una gran pared con Alavez que prácticamente lo dejó con el marco abierto de par en par.

Los de la “Perla del Soconusco” intentaron replantear el partido al medio tiempo, pero no tuvieron tiempo de reaccionar, pues a los 40 segundos de la reanudación vino el cobro de un tiro de esquina de su rival, acción en la que la pelota botó en el área y atento estuvo al segundo poste Daniel Franco para rematar de cabeza y poner el 3-1. En los minutos finales Alavez firmó su doblete para cerrar la cuenta de Chapulineros de Oaxaca. Tapachula terminó el partido con dos jugadores menos.

Los pupilos de Edgar Marini hicieron un gran esfuerzo para intentar al menos empatar, pero Chapulineros supo manejar su ventaja y sentenció el encuentro al minuto 84 en un centro desde la izquierda que Luis Ángel Alavez remató en el corazón del área para firmar su doblete y el 4-1 definitivo.

Lo que viene ahora

Con este resultado, Chapulineros se mantiene invicto y ya suma 5 puntos, mientras que Tapachula se queda en 3 unidades.

El próximo compromiso para Tapachula FC será recibiendo a UDS FC, el domingo 21 de septiembre, mientras que Chapulineros visita al Deportivo Napoli de Tabasco.