Sumamos dos puntos muy importantes: Lenin Pérez

Sentimientos encontrados vivió el goleador de Lechuzas UPGCH, Lenin Pérez Santiago, pues pasó de la alegría de marcar un doblete, a la tristeza de recibir dos tarjetas amarillas y ser expulsado del encuentro que su equipo igualó contra Deportivo Delfines de Coatzacolacos.

“Fueron dos goles que nos ayudaron mucho. Pasó lo de la expulsión… Ahí, la verdad, no sé, creo que no era para expulsión. No quería que pasara esto, pero pasó y ahora el equipo va a estar mentalmente fuerte y vamos a ir por tres puntos más”, afirmó el camiseta 9, pensando ya en lo que será la visita a UDS FC de Comitán, del próximo sábado.

Sobre el partido contra los veracruzanos, el jugador de la Universidad Pablo Guardado Chávez consideró que la escuadra lo afrontó de buena forma, ante un rival que es de los mejores del grupo 2 y contra el cual tuvieron sobre todo una buena primera mitad, en la que llegaron a tener dos tantos de ventaja, si bien al final el resultado fue de 2-2.

“Supimos llevar dos goles en el primer tiempo, pero en el segundo nos relajamos un poquito. Pero es la mentalidad de cada uno de los jugadores; la mentalidad nos ganó y ahora sumamos dos puntos muy importantes”, aseguró.

Finalmente, Pérez se mostró contento por este par de dianas que le permiten llegar a diez tantos en la actual temporada, como el séptimo mejor anotador del grupo 2 y con promedio de un gol marcado cada 150.7 minutos en el campo.