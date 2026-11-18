La selección de la Asociación Deportiva y Tradicional de Karate Do de Chiapas (ADTKDECH) consiguió una cosecha de 13 medallas (cuatro de oro, cuatro de plata y cinco de bronce) en la XLI Copa Kenwa Mabuni 2026, celebrada en Puebla.

El certamen, que tuvo como escenario el gimnasio Miguel Hidalgo, reunió a más de mil 500 competidores de 26 estados del país, en categorías desde infantiles, juveniles y de adultos, dentro de las modalidades de kata y kumite.

Los medallistas

Entre los resultados obtenidos por la delegación chiapaneca destacó el de Grettel Díaz Cruz, quien obtuvo dos preseas de oro en kata y kumite, dentro de la categoría 12-13 años.

Por su parte, Regina Morales Grajales y Valeria Pacheco Rodas también conquistaron medallas doradas en kumite, además de sumar un bronce cada una en kata.

Además, Gilberto Hernández Barrientos logró la plata en kumite y el bronce en kata, mientras que Fulvia Romina Hernández obtuvo los mismos resultados, pero en el sector de 18-20 años.

Por su parte, Sofía Isabel Almeida Castillejos y Gadiel Antonio Ventura Cruz consiguieron plata en kata, en tanto que David Ernesto Moreno Rojas completó la cosecha chiapaneca con un bronce en esa misma modalidad.

Balance positivo

Gilberto Hernández Maza, presidente de la ADTKDECH, atribuyó los resultados al trabajo y la disciplina de los deportistas, entrenadores y padres de familia. Asimismo, agradeció el respaldo del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte) para poder participar en este encuentro preparatorio rumbo al evento Orgullo Nacional 2027 (antes Olimpiada Nacional).

Finalmente, indicó que durante la competencia también se desarrollaron el Congreso Anual, exámenes de grados Dan e instructores y actividades para integrar el preselectivo nacional con miras a compromisos internacionales.