Suman goles y festejos en Caña Hueca

Coratux FC y Deportivo San Francisco protagonizaron un espectacular empate 3-3, en duelo correspondiente a la jornada cinco —de la segunda vuelta— de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla. El encuentro se celebró en el campo número uno del parque recreativo Caña Hueca de esta capital.

Por los Comitecos Radicados en Tuxtla —Coratux— movieron el marcador Giovani Díaz, Noé Vázquez y José Salas, mientras que por los santistas anotaron Alexis Márquez, Arvin Espinosa y Jeffrey Moreno.

En otro espectacular choque, Familia FC sucumbió por 2-4 frente a Croco FC. Gerardo Muñoz, Baldemar Carrillo, José Fernández y Roger Medina consiguieron los goles del triunfo. Por su rival descontaron José Acosta y Víctor Ocaña.

Además, el Deportivo Modelo consiguió una categórica victoria de 3-0 sobre DC United, con doblete de Miguel Salinas y un tanto más de Josinar Hernández.

Segunda división

Por su parte, en la división de plata se disputaron únicamente un par de encuentros en el campo de La Herradura, correspondientes a la fecha 3 de la segunda vuelta del Torneo de Copa.

Terkoz FC se impuso ante Cobach 33 por marcador de 4-3, con doblete de Cristian Gallegos, más los tantos de Leo Gómez y Pedro Vilyz, mientras que por su adversario marcaron Jesús Vázquez, Edwin Méndez y Julio de la Rosa.

En el otro partido Guerreros D’ Tadeo superó también por 4-3 al Gómez FC, con triplete de Ely Gómez y un gol de Johan Alfaro. Por su rival marcaron Rodrigo Gómez, Eugenio Guevara y Cristian Álvarez.

Jornada dominical

Las acciones continuarán este domingo con cinco juegos, arrancando con la categoría de segunda división al mediodía, con el duelo entre Terkoz FC y Guerreros D’ Tadeo en el campo uno de Caña Hueca, válido por la fecha 4 de la segunda vuelta del Torneo de Liga.

Para las 18:00 horas está programado el otro encuentro de la división de plata, entre Gómez FC y Masía FC, en el mismo escenario. Para la primera división, la actividad arranca a las 14:00 horas en el campo de La Herradura con doble cartelera, iniciando con el compromiso entre Deportivo Modelo y Deportivo San Francisco. Al terminar, saltarán al campo las oncenas de Croco FC y Familia FC.

Además, para las 14:00 horas está programado otro partido en el campo uno de Caña Hueca, entre Plásticos Pablín y Coratux FC.