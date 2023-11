Suman kilómetros para recaudar juguetes

Recolectar juguetes para hacer felices a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y a la vez conmemorar el Día Internacional de la Personas con Discapacidad son las premisas por las que se llevará a cabo la segunda edición de la carrera pedestre de 5 kilómetros ¡Corriendo con el Corazón!, programada para el domingo 3 de diciembre a partir de las 7:00 horas, con el parque Caña Hueca como punto de salida y meta.

Esto fue dado a conocer en conferencia de prensa por la diputada Paola Villamonte Pérez, quien junto a Deliamaría González Flandez, directora general del Sistema DIF Chiapas, encabezó el acto efectuado en la explanada de la Biblioteca Pública del H. Congreso del Estado Mariano Robles Domínguez.

“Son fechas de unión familiar y de alegría, en las cuales niños y niñas tienen la ilusión de recibir un regalo para hacerlos felices, pero sabemos que muchas familias no cuentan con los recursos para poder adquirir un juguete y de ahí la importancia de realizar esta carrera”, expresó Villamonte Pérez, quien también estuvo acompañada por la maestra Adriana Margarita López Sánchez, coordinadora del Voluntariado de Corazón del Sistema DIF, y Karla Burguete Torrestiana, secretaria general del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en presencia de las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno y Petrona de la Cruz Cruz.

Indicó que este año se han propuesto un reto más grande, aumentando la participación de 800 a mil corredores, cada uno de los cuales donará un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías), a modo de inscripción. Los puntos de canje están ubicados en el Congreso del Estado y el DIF estatal (de 9 de la mañana a 3 de la tarde), así como en el parque Caña Hueca (de 7:00 a 9:00 a.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.) y en Plaza Galerías (de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.).

La entrega de kits (que incluyen número de corredor y playera conmemorativa) se efectuará el sábado 2 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Caña Hueca. Ese mismo día se instalará un módulo de venta de “Capitas con Poder”, para que los niños se vistan como superhéroes, con un costo de 50 pesos. Todo lo recaudado se destinará a los diferentes grupos de personas con discapacidad que son atendidas en el DIF Chiapas, por lo que pidió a la comunidad sumarse a esta causa.

Sobre la ruta, la diputada explicó que será del estacionamiento principal de Caña Hueca hacia el Reloj Floral, tomando la vía hacia el bulevar Los Laguitos hasta Chapultepec y de regreso al punto de salida, para ingresar por el estacionamiento 2 y completar los 5 kilómetros.

Por su parte, Deliamaría González Flandez dio a conocer la premiación, en las ramas libre varonil y femenil, será de 3 mil pesos para los primeros lugares; 2 mil a los segundos y mil a los terceros. Asimismo, habrá una categoría para personas con discapacidad libre, en ambas ramas. Los niños también podrán competir, en sectores de 4-6, 7-9 y 10-12 años, con premios sorpresa para los ganadores.