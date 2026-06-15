Suman más pases al Nacional Curso Largo

Sirenas y tritones de Chiapas acumularon nuevas pruebas para el Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2026, a celebrarse del 15 al 19 de julio en Mérida, Yucatán.

Lo anterior gracias a su destacado desempeño en la segunda sesión del Selectivo Estatal, desarrollado en la alberca del Centro de Entrenamiento de esta capital.

Tres incansables

En la prueba de 400 Combinado Individual destacó la participación de las nadadoras de El Delfín, Ana Paola Cáceres Nangusé, Alexia Michelle Nandayapa Vidal, así como de Evann Andrés Pérez López, quienes dieron las marcas mínimas en la categoría 13-14 años, lo mismo que el nadador de Axolotes, Pablo Alfaro Rodríguez, aunque este último en la división de 17-18 años.

Para la prueba de 50 Dorso, en 11-12 años obtuvo su pase Alan Fernando Monzón (Axolotes); asimismo, dieron las marcas en 13-14 años las nadadoras Nadxhielly Guadalupe Pineda (AMC), Regina Escobar Cruz (Delfín) y Renata Guzmán Landón (Isurus), además de Maximiliano Domínguez García (Delfín) y Evann Andrés Pérez López.

En 15-16 años lograron las marcas mínimas de la femenil Ximena Garay Solís (NET) y Valentina Escobar Cuesta (Delfín), mientras que por la varonil lo hicieron Rodrigo Escobar Cruz (Delfín), José Cruz Ruiz (Axolotes) e Ian de la Rosa Cruz (Delfín).

Y para la división de 17-18 años dieron los tiempos por las mujeres, Ariadna Sarmiento Monzón de El Delfín, además de Fernanda Vidal González y Kaori Yáñez Espinosa, representantes de Acuática Máster Center; por los varones lo consiguieron Johann Poumián Gordillo (AMC), Rafael Hernández Gómez (AMC) y Kevin Yahel Gómez López (Axolotes).

También en el 100 Mariposa lograron más boletos, de nueva cuenta con Alan Fernando Monzón en 11-12 años; en la categoría 13-14 años femenil con Helena Palacios Solís y Fernanda Calderón Macías, ambas de la Acuática Máster Center, así como Maximiliano Domínguez García y Santiago Molina Pérez (AMC). En 15-16 años varonil con Ian de la Rosa Cruz y en 17-18 años con Ariadna Sarmiento Monzón, Kaori Yáñez Espinosa, Pablo Alfaro Rodríguez y Kevin Yahel Gómez López.

En lo que respecta a la prueba de 100 Pecho, en la categoría 11-12 años, únicamente logró dar el tiempo tope Bryan Molina Gutiérrez (AMC).

Destacó que cuatro nadadoras dieron la marca en la división 13-14 años: Ana Paola Cáceres Nangusé, Anna Kristel Cisneros Iturbe (AMC), Fernanda Calderón Macías y Helena Palacios Solís; por los varones lo lograron.

En 15-16 años lograron la marca Renatta Palacios Martínez y Valentina Espinosa Guzmán, en tanto que para la división de 17-18, Ariadna Sarmiento Monzón y Quiana Tovilla Santiago por la femenil, además de Johann Poumián Gordillo por los varones.

Finalmente, en 200 Libres, en la categoría de 15-16 años lograron la marca Rodrigo Escobar Cruz e Ian de la Rosa Cruz.