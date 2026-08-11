Suman medallas en el 2° Circuito Mexicano

La delegación chiapaneca de Parapowerlifting cerró una destacada actuación en el 2° Circuito Mexicano de Para Powerlifting al conquistar un total de seis medallas: cuatro de oro, una de plata y una de bronce, en el certamen celebrado en la Ciudad de México.

Johann Alfredo Reyes Sánchez, Cristian de Jesús Guillén Hidalgo y Kristian Emmanuel Guardado Pérez fueron los protagonistas de la cosecha chiapaneca, al subir al podio en diferentes pruebas y categorías dentro de una competencia que reunió a representantes de distintos estados de la República Mexicana.

Escenario

El evento tuvo como escenario las instalaciones del Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex) y contó con el aval de la Federación Mexicana de Deportes en Sillas de Ruedas y Amputados (Femedesram), además de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El certamen también representó una oportunidad importante para deportistas que buscan establecer o mejorar sus registros de cara a compromisos internacionales, entre estos el World Parapowerlifting Américas Open Championship México 2026, programado del 4 al 8 de octubre en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la capital del país.

En lo individual, Johann Alfredo Reyes Sánchez fue uno de los chiapanecos más destacados de la jornada. El representante estatal compitió en la división de hasta 72 kilogramos y consiguió dos medallas de oro: la primera en la modalidad de “best lift”, con un levantamiento de 106 kilogramos, y posteriormente en “total lift”, donde acumuló 208 kilogramos.

Cristian de Jesús Guillén Hidalgo también tuvo una actuación sobresaliente en la categoría de hasta 97 kilogramos. Se proclamó campeón en ambas modalidades al registrar 131 kilogramos en “best lift” y alcanzar 255 kilogramos en “total lift”, resultados que le permitieron sumar dos preseas doradas para la delegación.

Por su parte, Kristian Emmanuel Guardado Pérez destacó en la división de hasta 107 kilogramos, completando el medallero chiapaneco con dos preseas. En “best lift” obtuvo el bronce después de levantar 98 kilogramos, mientras que en “total lift” consiguió la plata con una marca acumulada de 188 kilogramos.

La participación estatal incluyó a Juan Gonzalo Pérez López, quien formó parte de la división elite de hasta 72 kilogramos, así como a Luz María Ramos Cigarroa, representante en la división de hasta 61 kilogramos.

Delegación

El equipo chiapaneco estuvo integrado por cinco paratletas y dos entrenadores, quienes acudieron a este circuito con el objetivo de competir al máximo nivel nacional y, principalmente, buscar registros que puedan abrirles la puerta a futuras convocatorias internacionales.

El entrenador Ronay de Jesús Ruiz Ramírez señaló que estos resultados podrían tener una consecuencia importante para Chiapas, pues existe la posibilidad de que hasta tres representantes estatales sean considerados para el World Parapowerlifting Américas Open Championship México 2026.