Suman preseas en el Nacional Master de Cancún

Las nadadoras Mónica Anzueto Moguel y Viridiana Mendoza Espinosa, representantes del club deportivo El Delfín de Chiapas, firmaron una sobresaliente actuación al acumular ocho medallas (una de oro, cuatro de plata, dos de cuartos lugares y una de quinto sitio) en el Campeonato Nacional Master Curso Largo 2026, efectuado en la Alberca Olímpica de Cancún, Quintana Roo, cita a la que asistieron 650 sirenas y tritones de distintos puntos del país.

Mónica Anzueto Moguel, en la categoría 55-59 años, fue protagonista al proclamarse campeona nacional en los 200 metros dorso, prueba en la que detuvo el cronómetro en 3:15.43 minutos. Además, conquistó tres subcampeonatos: en 50 metros pecho, con 47.42 segundos; en 100 metros libres, con 1:21.30 minutos, y en 50 metros dorso, con registro de 41.49 segundos.

Por su parte, Viridiana Mendoza Espinosa, de la categoría 30-34 años, también tuvo una participación relevante al obtener la medalla de plata en 50 metros dorso, con tiempo de 36.72 segundos. La atleta completó su actuación con cuarto lugar en 50 metros pecho, con 41.13 segundos; cuarto en 50 metros libres, con 31.50 segundos, y quinto sitio en 100 metros libres, con marca de 1:08.08 minutos.

Tras su participación nacional, ambas nadadoras enfocarán su preparación en el Torneo de Natación Estilo de Pecho Ernesto Gómez Pananá, que se celebrará este domingo 31 de mayo en la alberca de El Delfín de Chiapas.