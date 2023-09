Summer Camp fue la primera prueba

La clínica de Basquetbol Summer Camp 2023 concluyó con éxito en la capital del estado. Alrededor de 50 jugadores realizaron distintas actividades deportivas y recibieron charlas motivacionales de autoridades y atletas chiapanecos. A pesar del éxito obtenido, el reciente proyecto apenas es uno de los tantos retos que el organizador y entrenador Mauricio Cerecedo contempla para el cierre del año.

En entrevista exclusiva con “Cuarto Poder”, el estratega de la Academia Gigantes de Tuxtla afirmó que el curso fue bien recibido por los deportistas, así como los padres de familia, pues durante los diez días de duración, recibió múltiples elogios y peticiones para repetir la experiencia en los próximos meses.

“La respuesta fue buena de parte de los jugadores; ninguno de los integrantes quería perderse ninguna día de actividades. En cuanto a los papás de los niños, estos se acercaban a mí y me felicitaban por los trabajos que hacíamos. Varios me llegaron a mencionar que desean una segunda edición tan pronto como se pueda”, comentó.

En cuanto a los resultados de este proyecto, el “coach” aseveró que aquellos que llegaron desde cero tuvieron un desarrollo positivo y adquirieron los conocimientos básicos de este deporte, y que los que llegaron para terminar de pulir sus habilidades lograron un aprendizaje más optimo.

“Fueron pocos días, no es como tener un club, y es por eso que tuvimos que trabajar de manera específica. Los nuevos talentos obtuvieron explicaciones sobre el funcionamiento básico del Basquetbol, mientras que los que venían con noción sostuvieron entrenamientos más avanzados para poder mejorar lo que ya sabían”, externó.

Acerca de lo que sigue en la vida de Mauricio Cerecedo, el organizador de la primera edición del Summer Camp dejó en claro que los retos apenas comienzan, pues continuará con su escuela de Basquetbol y además será parte del proceso del selectivo Tuxtla que participará en la fase estatal de la Asociación Deportiva Mexicana (Adebema).

“Esto aún no acaba, ahora me toca a mí ser el ‘head coach’ de la categoría infantil y menores en Ademeba. Me corresponde ir al estatal en Ocozocoautla, vienen eliminatorias estatales y fases regionales de la Copa Ayón, y la Copa Elite, en donde, si todo se acomoda, Academia Gigantes estará presente en todas las etapas”, finalizó.