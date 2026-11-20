La Súper Copa Roshfrans 2026 celebró su ceremonia de premiación en el Hotel Quinta Real Puebla, donde directivos, patrocinadores y pilotos se reunieron para reconocer a los tres primeros lugares de cada categoría, tras concluir una temporada marcada por la velocidad, adrenalina y la participación de numerosas escuderías además de la incorporación de nuevas plazas como el Súper Óvalo Chiapas.

Michel Jourdain Declercq encabezó el acto y destacó la evolución del campeonato nacional. “Estoy seguro de que vamos superándonos año con año. Mucha competitividad en varias de nuestras categorías y parrillas de salida bastante nutridas en la mayoría de las carreras”, expresó al reconocer el trabajo conjunto de quienes integran el serial.

Los mejores

Entre los galardonados sobresalieron las figuras de pilotos como Emiliano Richards, campeón de Gran Turismo México (GTM) Pro 1; Rafael Vallina, monarca de Pro 2; Rafael Villazón, ganador de Gran Turismo Light, y Santiago Tovar, quien conquistó el título de Tractocamiones.

Por su parte, Michel Jourdain Lascurain agradeció el respaldo del municipio de Puebla y de Roshfrans, patrocinador principal del campeonato.

Para poner broche de oro a la gala, entregó un reconocimiento a Jacquelin Fuentes, directora de Marketing de la marca, quien recordó los inicios de la alianza comercial y destacó la confianza depositada en un proyecto que sigue creciendo año con año.