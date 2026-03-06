Súper Copa rompe récord de asistencia

Con una asistencia oficial de 18 mil 463 espectadores, la Súper Copa Roshfrans estableció una nueva marca histórica de afluencia al Súper Óvalo Chiapas.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Protección Civil, el escenario casi llegó al máximo de su capacidad, que es de 20 mil personas, lo cual refleja el éxito del evento en su primera visita la entidad.

“La carrera no solo se convirtió en un gran evento deportivo, sino un motor económico importante, generando una derrama económica millonaria para el estado”, estableció la directiva de la Súper Copa que dirige Michel Jourdain Lascurain, al dar a conocer el parte oficial de asistentes.

Convivencia

Este imponente marco —agregó el serial nacional— se caracterizó por su ambiente familiar, la pasión de la afición chiapaneca por el Automovilismo, y una experiencia que combina la alta velocidad con la cultura local.

“Agradecer al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar su presencia para dar el banderazo de la segunda carrera de la GTM. Estoy seguro de que Chiapas contará con una fecha de Súper Copa Roshfrans por muchos años más”, agregó Jourdain Lascurain.

“Los chiapanecos son gente magnífica, nos dimos cuenta desde el mismo momento en que llegamos a su tierra”, comentó por su parte el piloto Emiliano Richards, uno de los ganadores de esta fecha, en la categoría Gran Turismo México (GTM).