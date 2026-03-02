Súper Copa Roshfrans conquista Chiapas

La Carrera 1 de la GTM arrancó con banderas amarillas desde la formación inicial, pero al ondear la primera verde y dar marcha a las acciones, los autos tomaron ritmo, surgiendo Emiliano Richards, con el carro 1, por delante del pelotón.

Paul Jourdain, al volante del auto 9, empezó a ganar ritmo y a recortar metros al puntero general y de los Pro 1, que también era perseguido de cerca por José Arellano del auto 29 y poco a poco ganando terreno en las vueltas el auto 42 de Gerardo Nieto, el 5 de Irán Sánchez y el 44 de Franco Zanella.

Las vueltas dejaron de manifiesto la capacidad técnica de los pilotos, desarrollando velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora en las rectas, pero sobre todo calculando la frenada en la chicana principal y al salir del óvalo al infield.

El auto 89, al mando de Pepe Stege, protagonizó uno de los momentos más dramáticos de la reñida competencia, al perder un neumático y dar un trompo en la curva dos del óvalo, obligando a una bandera amarilla y la entrada del safety car para el reacomodo de los autos y dejando al público listo para vivir un cierre de alarido.

Richards mantuvo su ritmo y al caer la bandera blanca mantuvo la delantera para llevarse la victoria, seguido por Paul Jourdain en 2° y Gerardo Nieto en 3°.

“Es una pista muy difícil, es nueva para todos y demandante para el auto”, compartió el piloto ganador previo a subir al podio para recibir su trofeo de ganador.

En la Pro 2, Rafael Vallina, al mando del auto 0, logró la primera posición de la categoría.

Y en la GTM Light, César Tiberio Jiménez del T44 puso la experiencia de su lado para resistir al frente de la categoría y llevarse la bandera a cuadros, mientras que Gerónimo de Yturbe (del auto 7) le siguió en el segundo puesto y en tercero cerró Alonso Ariño del auto 6.

Por su parte, el chiapaneco Arturo Pola, batalló para tomar su mejor ritmo al mando del auto 33, ocupando el lugar 15 de la general, rezagado una vuelta atrás del pelotón y entrando a pits cuando sólo restaban 12 minutos para la finalización, sin poder regresar a la contienda.

Mexbike Series en acción

La segunda sesión de velocidad fue para las motocicletas (8 en total), a diez vueltas al mismo circuito donde rodaron las GTM y donde Irán Gordillo se llevó una victoria de punta a punta en el arranque del campeonato, sorteando las dificultades del peralte, encontrando el trazo correcto para su caballo de acero y llevándose la bandera a cuadros al mando de la motocicleta número 23, en un tiempo de 14 minutos y 03 segundos.

El segundo lugar fue para Tablon Vargas en la moto 7, a 24.18 segundos del ganador, mientras que Gheral Vázquez, en la moto 13, llegó en tercero, a 31.28 segundos del primer lugar.

De las posiciones 4 a la 8 en la primera jornada de la Mexbike Series se ubicaron: Hugo Díaz, Mario Castellanos, Lorenzo González, Francisco Oropeza y Guillermo Nava.

Fórmula 5 llenó de emoción

Las actividades continuaron con la espectacular sesión de la Fórmula 5, con una veintena de monoplazas divididos en las categorías Pro 1, Pro 2 y F1.8 Chiapas como categoría invitada, presentando esta última a los pilotos chiapanecos Julio Santos, Yassir Salazar, Cristian Ortiz, Bryan Flores, Rodrigo Ochoa y Sebastián Rodríguez.

Al ondear la bandera verde comenzó el difícil desafío para los pilotos, que además de enfrentar la complejidad del circuito, pasaron apuros para realizar los rebases ante el tráfico en pista, lo que apenas en la segunda vuelta ocasionó un trompo para el piloto Federico Solís, obligando a la bandera amarilla.

Javier Girón aprovechó la situación para tomar la delantera con el auto 20, pero con la presión inmediata de Ricardo Balaguero (auto 55) para ocupar la posición de privilegio.

El chiapaneco Sebastián Rodríguez tuvo un arranque destacado, remontando posiciones para colocarse en el 10° lugar general, es decir, a mitad del pelotón, mientras que Rodrigo Ochoa, con el auto 80, no tuvo buena fortuna y tuvo que abandonar tras perder el alerón delantero.

El drama también se hizo presente en esta categoría, con Joshua Aguilar, del auto 91, obligado a abandonar la carrera y un despiste del auto 92 de Marcelino Hernández que obligó a la bandera amarilla y entrada del safety car, con Solís, Girón y Balaguero punteando.

El reinicio fue para dar la bandera blanca y a cuadro, donde Girón, pese a perder la parte delantera de su monoplaza, no quitó el pie del acelerador para convertirse en el ganador, dejando a Solís en 2° y a Iván González, del auto 1, en la tercera posición.

“Fue una carrera complicada, mantuvimos la cabeza, perdimos la frenada en la última vuelta, pero traíamos un poquito más de velocidad y eso nos ayudó mucho”, expresó Girón, quien reconoció que las banderas amarillas complicaron el accionar, pero al final se va contento de Chiapas con la satisfacción de lograr el mejor resultado posible.

En la Pro 2, Emilio Montúfar fue el ganador, mientras que Bernando Hurtado se colocó en 2° y en 3° figuró la piloto Debanhi Aguilar.

En la F1.8 el piloto mejor clasificado fue Cristian Ortiz del Pino, quien de hecho fue el 10° general de los F5; por su parte, Jassyr Salazar cerró en 2° y Julio Santos lo hizo en 3°.

GTM 2 hizo rugir el autódromo

La Carrera 2 de la categoría estelar de los GTM contó con la presencia estelar del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien fue el encargado de dar el banderazo de salida para una electrizante sesión de velocidad que vio a Mario Domínguez colocarse en la punta del pelotón y dar una cátedra de manejo, pese al asedio de Irwin Vences en el auto 3 y Eloy Falcón muy de cerca con el carro 5.

Pero a los 23 minutos de carrera se dio la salida de Pepe Stege, quien reventó el motor de su vehículo, lo que orilló a los oficiales a mostrar bandera roja y parar la carrera para limpiar el aceite derramado.

Tras casi 20 minutos con la carrera detenida, el reinició trajo consigo un sorpresivo revés para Mario Domínguez, cuyo auto perdió potencia en la primera vuelta, quedando rezagado y propiciando el cambio de liderato.

Para la recta final, con bandera verde, blanca y a cuadros, Falcón, Vences y Manolín Gutiérrez tomaron las primeras tres posiciones, en un cierre de alarido, rueda a rueda. Falcón sostuvo su ventaja para quedarse con la bandera a cuadros

“Agradecerle a todo el público que hicieron lucir las gradas muy llenas, fue un fin de semana de película”, comentó Falcón tras llevarse la sorpresiva victoria en Chiapas luego de remontar posiciones en un inicio complicado.

En la GTM Light, el chiapaneco Paulo Roqueñí tomó el mando del auto 33, con muchos problemas en un inicio, obligado a pasar a pits perdiendo giros, aunque al final pudo regresar a la contienda pero con un deficit de 15 vueltas por remontar.

Tractocamiones de alarido

Con la amenaza de lluvia en el horizonte se puso en marcha la última carrera de la sesión, correspondiente a los Tractocamiones.

Aún con el viento frío, los aficionados se quedaron a presenciar en su mayoría la colosal competencia, en la que Santiago Tovar tomó la punta desde la bandera verde, manteniendo gran ritmo para encaminarse a lo que parecía una victoria cómoda.

Sin embargo, poco a poco fue cediendo terreno y eso originó el esperado final de fotografía que la afición esperaba ver para poner broche de oro a la jornada, y es que Juan “El Árabe” Cantú logró ponerse unos metros por delante luego de que cayó la bandera blanca que indicaba la última vuelta.

Sin embargo, Santiago Tovar cerró de manera impresionante, recuperando la ventaja perdida para así llevarse la bandera a cuadros por apenas unos metros de diferencia, mientras que Héctor Aguirre se quedó con el tercer lugar.

“Un lleno espectacular en Chiapas, agradecido con la gente, tener este lleno es increíble y felicidades a todos los pilotos”, declaró Tovar, quien reconoció que fue una gran batalla con los otros pilotos que le acompañaron en el podio final.

Aguascalientes, próxima parada

Tras debutar en suelo chiapaneco, la caravana de velocidad de la Súper Copa Roshfrans tendrá como su próximo destino el estado de Aguascalientes, para el 22 de marzo, mientras que el 26 de abril correrá en Monterrey y el 24 de mayo en Querétaro, para luego entrar en receso durante los meses del Mundial de Futbol de la FIFA.

La recta final del campeonato comenzará el 1 y 2 de agosto con el Speed Feste CDMX, para luego correr en Chihuahua el 30 del mismo mes, pasando a León el 4 de octubre y finalizando el 8 de noviembre en Puebla.