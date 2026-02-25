Súper Copa Roshfrans llega a Chiapas

La Súper Copa Roshfrans celebrará el 1 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas su segunda fecha de la temporada 2026, llegando a tierras chiapanecas con todas sus categorías: GTM Pro 1, GTM Pro2, GTM Light, Tractocamiones, F5 y Mexbike.

En la GTM Pro 1 aparecen en los primeros lugares del campeonato Pablo Pérez de Lara, de Blac-Gokartmanía, que ganó en Mérida la carrera 1, y el piloto poblano de Z Motors, Franco Zanella, que se impuso en la segunda competencia.

En lo que se refiere a los Tractocamiones, después de haber obtenido su primera victoria en la categoría en tierras yucatecas, Eduardo Alquicira llega buscando afianzarse en el liderato de las posiciones generales.

“Más allá de lo deportivo, creo que para el público la carrera de los tractocamiones será algo inolvidable, por la espectacularidad de los mismos, y además es la primera vez que verán una competencia de este tipo”, aclaró Alquicira.

También estará presente la F5, una categoría de monoplazas en la que participarán algunos pilotos locales, un atractivo más para la afición. Pasando al sector de las dos ruedas, que por primera vez se verá en el Súper Óvalo Chiapas, se espera a más de 15 caballos de acero, en una carrera que por el trazo se anticipa espectacular.

El circuito tiene una extensión de mil 384 metros y solamente toca el óvalo en las curvas 3 y 4.