Súper Copa Roshfrans revisa viabilidad y trazos

Con el objetivo de determinar si las condiciones son las adecuadas para albergar la fecha 2 de la Temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, el director general del serial, Michel Jourdain Declerq, visitó el Súper Óvalo Chiapas.

El directivo hizo la evaluación de rigor para determinar las posibilidades reales de contar con un trazado seguro y que tenga las condiciones óptimas de manejo para los pilotos, y con ello garantizar el espectáculo para la afición chiapaneca.

Trazo y categorías

En la visita al autódromo de Berriozábal, Jourdain Declerq propuso a la administración local un trazado integrado por el óvalo y el circuito interno, con el fin de contar con una longitud de más de 2 mil 700 metros.

El principal reto es lograr que de manera segura los Tractocamiones, los autos GTM y los monoplazas de la F5 puedan rodar por la parte baja del óvalo, donde se tiene menos peralte, excluyendo del trazado las curvas 1 y 2.

Por parte del inmueble, su director general, José Roqueñí Reyes, refrendó que el principal compromiso para el Súper Óvalo Chiapas es la seguridad de los pilotos y el público asistente, por lo que destacó que en días próximos habrá una reunión definitoria para anunciar de manera oficial la llegada de Súper Copa Roshfrans a territorio chiapaneco, si todas las condiciones se cumplen a corto plazo.

Para concluir, es oportuno recordar que la Súper Copa Roshfrans es un campeonato de Automovilismo Deportivo de circuito que se presenta a lo largo del año en varios estados de la República Mexicana y que llegaría por vez primera a tierras chiapanecas, en caso de concretarse las condiciones de seguridad óptimas establecidas por su directiva y por la administración del Súper Óvalo Chiapas.