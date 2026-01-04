Súper Copa Roshfrans se enfila a Chiapas

La Súper Copa Roshfrans, uno de los seriales de Automovilismo Deportivo más importantes de México, está en vías de llegar por primera vez a Chiapas para este mismo 2026.

La directiva del propio campeonato, a través de su presidente, Michel Jourdain Lascurain, reconoció en horas recientes que existen pláticas avanzadas para tener una fecha en el Súper Óvalo Chiapas, tentativamente en los primeros meses de este 2026, para arrancar la temporada del sur hacia el centro del país, lo que facilitaría la operatividad para las escuderías involucradas y “staff”.

“Sabemos que en Chiapas hay mucha afición por el Automovilismo Deportivo y, como siempre, buscamos llevar el serial a plazas que resulten importantes para los equipos y patrocinadores. Hay un porcentaje muy alto de posibilidades de correr este año allí”, expresó el director del campeonato.

Espectáculo de velocidad

Como es sabido aparte del óvalo, el autódromo chiapaneco —ubicado en el municipio de Berriozábal— cuenta con un circuito de 2.001 metros de longitud y es en ese trazó donde estarían corriendo todas las categorías que forman parte de la súper Copa Roshfrans; es decir, la Gran Turismo México (GTM) Pro1, Pro 2 y Light, así como los Tractocamiones, la Fórmula 5 y la Mexbike de Motociclismo.

Otro aspecto que se estudia la directiva de la Súper Copa es que la primera fecha se dispute en Mérida, Yucatán, en el mes de febrero como ocurrió en el 2025, llegando al autódromo Emerson Fittipaldi, todo esto con el propósito de abaratar costos de traslado para los equipos.

En este mismo sentido, cabe recordar que años atrás se solía elaborar calendarios de este tipo, con competencias seguidas como la Chihuahua-Torreón o Saltillo-Monterrey, lo cual era del agrado de los participantes de todas las categorías.

Se sabe que los promotores chiapanecos hacen énfasis que para los aficionados chiapanecos será algo novedoso, porque en un solo programa podrán ver autos turismo, motos, monoplazas tipo fórmulas y los espectaculares tractocamiones, con hasta 12 bólidos en acción por carrera.

Nueve fechas en total

La Súper Copa Roshfrans tiene planeadas para este año nueve fechas, además de la ya tradicional carrera de la GTM como categoría invitada al Gran Premio de México de la Fórmula 1. El serial se desarrolla regularmente en las plazas de León, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes, Ciudad de México, Puebla y Chihuahua.

Campeones defensores

Para esta temporada, el campeón defensor de la categoría estelar de los GTM Pro 1 es Emiliano Richards; en la GTM Pro 2 figura Rogelio Pérez, y en la GTM Light, Juan Núñez. La de los Tractocamiones tiene como ganador más reciente a Salvador de Alba Jr.; en Fórmula 5 Pro 1, a Federico Solís, y en Fórmula 5 Pro 2, a Gael Aguilar.

Finalmente, en la Mex Bike 400 el monarca es Emmanuel Rodríguez; en la Mex Bike Pro 2, Joshua Orozco; en Mex Bike Intermedios, a Alan Parragá, y en Mex Bike Expertos, a Ulysses Escobedo.