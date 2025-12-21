Súper Sesión Wolf concluye con éxito

Wolf Training llevó a cabo una intensa sesión de Entrenamiento Funcional y formato Hyrox, diseñada para poner a prueba las habilidades físicas de cada participante desde el primer ejercicio hasta el cierre de la rutina. Fue una jornada exigente, dinámica y altamente motivadora, en la que el esfuerzo individual se combinó con el respaldo colectivo de toda la comunidad deportiva que se dio cita.

La sesión fue planeada para que los atletas exigieran al máximo su condición física, trabajando resistencia, fuerza, coordinación y capacidad cardiovascular en un mismo bloque. A lo largo del entrenamiento, enfrentaron estaciones que demandaron concentración, técnica y disciplina, manteniendo un ritmo constante durante una hora y media de trabajo continuo.

Objetivos

Uno de los principales objetivos de Wolf es el desarrollo integral del atleta, por lo que esta Súper Sesión fue adaptada para cualquier nivel. Desde principiantes hasta avanzados encontraron variantes en cada ejercicio, permitiendo que todos pudieran completar la rutina de acuerdo con sus capacidades, sin perder el sentido de reto que caracteriza a este tipo de entrenamientos.

El programa incluyó el uso de máquinas de calorías, trabajo con pesas, segmentos de “running” y ejercicios específicos de coordinación, generando un circuito completo que mantuvo a los asistentes en constante movimiento. Más allá del desgaste físico, la sesión se distinguió por el ambiente de compañerismo, donde la motivación grupal fue clave para que cada participante lograra superar sus propios límites.

Entrenador

Argenis Morales, director del club Wolf, destacó la esencia de este tipo de sesiones. “Buscamos que cada atleta salga de su zona de confort, que sufra el proceso, pero que también lo disfrute. Aquí nadie entrena solo, la comunidad empuja, motiva y acompaña para que todos completen la rutina y se lleven una experiencia que los haga crecer física y mentalmente”, señaló.

La Súper Sesión Wolf confirmó que el Entrenamiento Funcional y el formato Hyrox no solo son una prueba de resistencia, sino también una herramienta para fortalecer la mentalidad, la constancia y el sentido de pertenencia dentro de una comunidad que comparte la misma pasión por el deporte y la superación personal.