Superan número de municipios en Chiapas

El torneo escolar Futbolito Bimbo 62 Aniversario contará con mayor presencia en Chiapas para este 2026. En 2025, niñas y niños de 23 diferentes municipios de Chiapas pudieron vivir esta experiencia única, y para la edición de 2026 la cifra aumenta al momento a 24 localidades, tras confirmarse la participación de Frontera Comalapa y Venustiano Carranza.

Erika López Guzmán, coordinadora estatal de Futbolito Bimbo, destacó la presencia de estos nuevos municipios y resaltó la labor que están haciendo los coordinadores de cada sede para incentivar la participación de las escuelas, resaltando que Futbolito Bimbo es completamente gratuito, y la organización cubre arbitrajes, balones, casacas, hidratación y un seguro de gastos médicos.

Se activa Tapachula

Rumbo al arranque del torneo, programado para el viernes 20 de enero, mencionó que han estado celebrando reuniones técnicas con el respaldo de autoridades como el H. Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Juventud y Deporte, que dirige Brenda Contreras Edelman.

López Guzmán confía en que mediante esta sinergia se logre el objetivo de incrementar el número de equipos participantes en la Perla del Soconusco. En este tenor, la coordinadora de la zona Costa-Sierra-Soconusco, Elizabeth Meza Sánchez, nombró coordinador de la sede al profesor Víctor Hugo Escobar De Gyves.

Asimismo, dio a conocer que los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas del parque Los Cerritos, y quienes quieran más información para participar en Tapachula pueden llamar al teléfono 9621101301.

Al igual que en Tapachula, detalló que también en Cintalapa tuvieron su reunión técnica esta semana, y los demás municipios ya están agendando las suyas para brindar la información y formatos de inscripción, para que ninguna escuela se quede fuera.