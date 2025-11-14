Supercampeones se queda con el título

La Liga Municipal de Soyaló vivió una de las finales más emocionantes de los últimos años en la categoría Infantil Menor. El duelo entre Jrs. y Supercampeones se convirtió en un choque vibrante, lleno de intensidad, talento y dramatismo hasta el último instante, dejando a la afición con un recuerdo que difícilmente se borrará. Los dos equipos llegaron al partido con un torneo sólido, ejecutando estilos de juego distintos pero igual de competitivos, lo que anticipaba un desenlace cerrado.

Inicio

Desde el arranque, Jrs. se adueñó de los primeros minutos con un futbol vertical y de ataque continuo. Cristián, figura indiscutible del partido, abrió el marcador con una definición precisa que encendió a su equipo. La ventaja inicial dio confianza a Jrs., que mantuvo la presión y encontró espacios para aumentar el daño. Cristián, aprovechando su velocidad y lectura ofensiva, firmó su segundo tanto tras un contragolpe bien construido. Posteriormente repitió la fórmula para completar un “hat trick” que parecía encaminar el duelo hacia un triunfo cómodo.

Sin embargo, Supercampeones mostró carácter y no permitió que el marcador dictara su ánimo. Con orden defensivo y una mayor conexión en mediocampo, el equipo logró abrirse paso en territorio rival. El primer gol del descuento cayó gracias a Ángel Torres, quien remató con determinación dentro del área, devolviendo el impulso a su escuadra. La anotación modificó la dinámica del encuentro, pues Supercampeones comenzó a ganar confianza y manejar mejor la posesión.

La reacción continuó con Gretel Zenteno como protagonista. La jugadora, una de las más destacadas de la categoría por su despliegue y visión, descontó nuevamente con un disparo bien colocado que dejó sin opciones al guardameta de Jrs. Con ese gol, la tensión creció en la grada y el partido se inclinó hacia un final dramático. Jrs trató de reorganizarse y aguantar la presión, pero el ritmo impuesto por Supercampeones ya era difícil de contener.

Héroe del partido

Cuando parecía que Jrs. mantendría la ventaja mínima, llegó el momento más espectacular del encuentro. En la última jugada del tiempo regular, Gretel Zenteno sorprendió a todos al ejecutar un tiro libre desde la mitad del campo. Su disparo viajó con potencia y precisión hasta estrellarse en la red, marcando el empate 3-3 justo en el último segundo del partido. La ovación fue inmediata, pues la anotación no solo igualó el marcador, sino que demostró la calidad técnica de la futbolista.

Con la emoción aún a flor de piel, ambos equipos se prepararon para la tanda de penales. Supercampeones mantuvo la calma y ejecutó sus tres disparos con seguridad, demostrando una gran fortaleza mental. Jrs, por su parte, anotó sus dos primeros tiros, pero el tercero no encontró portería, lo que sentenció el resultado final. La tanda terminó 3-2 y coronó a Supercampeones como los nuevos campeones de la Liga Municipal de Soyaló.