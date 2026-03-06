Supreme Fight Night vuelve con todo

Supreme Fight Night confirmó su esperado regreso a Tuxtla Gutiérrez con el pelea estelar en la que Ángel “Pashá” Rodríguez defenderá el cinturón de la división pluma ante el chiapaneco Andrés “Turco” Farrera. La cita está pactada para el sábado 25 de abril en el espectacular Polyforum Chiapas.

A través de un comunicado oficial, la liga profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) informó que la edición SFN 11 Rodríguez vs Farrera II representa su retorno a tierras chiapanecas después de poco más de dos años de gira por el occidente de México, recordando que esta organización nació en San Cristóbal de Las Casas hace un lustro, por iniciativa del empresario Artemio Montesinos.

Revancha

La contienda principal presenta una revancha, luego de que el temible “Pashá” Rodríguez noqueó en la primera edición de este épico pleito al chiapaneco Andrés “Turco” Farrera, hace un año, con una espectacular patada giratoria al mentón.

“Desgraciadamente tuvimos que enseñarle el respeto a este niño a la mala y fue con un nocaut... Igual y no se acuerda, quién sabe”, declaró “Pashá” Rodríguez tras confirmarse la reedición de la pelea en Chiapas.

Desde Brasil, donde lleva a cabo su campamento de preparación, Andrés “Turco” Farrera minimizó las palabras de su rival, confiado en que la historia será diferente. “Prácticamente puedo decir que fue un golpe de suerte”, aseguró el peleador chiapaneco.

Peleas y preventa

Supreme Fight Night dio a conocer que la función iniciará a las 5 de la tarde, con 12 combates intensos entre peleadores profesionales de Argentina, Colombia y Brasil, además de las próximas grandes figuras de México y talentos locales.

SFN 11 inició incluso su ciclo de ventas anticipadas con una cantidad limitada de boletos disponibles a través de la plataforma oficial (fanaccess.com), poniendo a disposición los mejores lugares en estas primeras semanas de promoción.