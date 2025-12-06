Surge monarca juvenil de OEFA Chiapas

Un duelo que no solo define al campeón, sino que además promete gran espectáculo con las ofensivas más explosivas y las defensivas más sólidas, se vivirá entre los Borregos del Tec y Osos de Chiapas, en la final de la Temporada Juvenil 2025 de la Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA). El explosivo choque tendrá como escenario el campo de la Cima Azul, al interior del Tec, este sábado en punto de las 11:00 horas.

El camino de Borregos

Los del Tec campus Chiapas llegan a esta final como el equipo más regular del campeonato, ya que cerraron la temporada regular con marca perfecta de cuatro victorias y cero derrotas.

Su defensiva fue la más dominante de la campaña, permitiendo apenas 20 puntos en contra, mientras que su ofensiva acumuló 136. En las semifinales, Borregos arrolló por 30-0 a Guerreros Mayas, confirmando así su etiqueta de favoritos y tendrán como ventaja jugar la final en su casa.

Osos en gran momento

Su rival por el título, Osos de Chiapas, cerró la temporada con paso ascendente, siendo el segundo lugar de la clasificación con marca ganadora de 3-1.

Poseen una ofensiva de gran nivel, que logró sumar 120 unidades en la fase regular y una defensiva que permitió poco a los adversarios, con 48 puntos en contra. Llegan motivados al duelo definitivo, pues en semifinales dieron la sorpresa al vencer por 30-8 al vigente campeón, Búhos de San Cristóbal, por lo que intentarán dar otra sorpresa.

Antecedente en temporada

Los finalistas ya se enfrentaron en fase regular y, en aquella ocasión, Borregos consiguió una clara victoria de 36 puntos a 20 sobre Osos, y en aquella ocasión lo hicieron como visitantes al imponerse en el estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, después de ese partido vino el repunte de Osos, que desde entonces no ha vuelto a perder y llegará con ánimos de cobrar revancha en la instancia más importante de la campaña.