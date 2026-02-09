Surgen campeones en su máxima potencia

Determinación, mentalidad y fuerza a su máxima potencia brillaron en el 9.º Campeonato Strong Lifter, celebrado en las instalaciones del H&L Sport Gym, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen de Levantamiento de Potencia reunió a los mejores exponentes de la disciplina, con presencia de 40 participantes de Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Berriozábal, Oaxaca y Ciudad de México.

“El Powerlifting es un deporte que no es muy promovido, entonces hacemos el esfuerzo año con año de hacer ese tipo de movimientos, que la verdad no tiene el apoyo requerido, pero tratamos de sacarlos adelante, más que nada no para nosotros, sino para los atletas, para las nuevas generaciones que quieran participar”, expresó para Cuarto Poder el organizador del certamen, Israel Hernández Laguna.

Las mejores del torneo

En la rama femenil se obtuvo a dos campeonas absolutas, en la modalidad Classic el título fue para Alondra Michell Colmenares Pino, con un sobresaliente registro de 300.5 kilogramos en el acumulado de sus levantamientos y 308 kilos en Wilks en la división de -67.5 kilos de la categoría Junior.

Mientras que en la modalidad Raw la Campeona Absoluta fue Abril Montserrat Monjaraz, quien dominó la categoría de -60 kilogramos Sub Junior con un total de 316 kilos y 357.2 en Wilks.

Los campeones absolutos

En la rama varonil, de la División Classic, Edgar Esaú Camera se alzó como Campeón Absoluto al registrar un total de 630 kilos y 370.7 Wilks en la categoría de 110 kilos Open.

Finalmente, en la División Raw la corona fue para Kevin García, quien se impuso en la categoría de -100 kilos Junior con un total de 675 kilos y 424.4 kilos en Wilks.

Los cuatro atletas antes mencionados quedaron clasificados al Nacional de la XPC de Jalisco, siendo patrocinadas por H&L en sus gastos de hospedaje, alimentación e inscripción.