Surgen campeones infantiles de la OEFA

La Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas entra en su fase decisiva con la celebración de las finales en las categorías Peewee y Potrillos, donde los equipos más regulares del torneo buscarán coronarse en el Estadio Samuel León Brindis.

En la categoría Peewee, la final será protagonizada por Atlas y Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Chiapas, encuentro programado para las 18:00 horas.

Atlas llega como uno de los equipos más ofensivos del torneo, Borregos, por su parte, ha construido su camino con base en disciplina táctica y una defensa sólida.

En la categoría Potrillos, la final enfrentará a Osos y Tuzas Real del Bosque, a disputarse este mismo sábado a las 19:30 horas en el mismo escenario.

Osos ha mostrado equilibrio entre ofensiva y defensa, mientras que Tuzas Real del Bosque llega con gran impulso tras una sobresaliente actuación en semifinales, donde sorprendió al eliminar a Búhos en calidad de visitante en San Cristóbal de Las Casas.