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Surgen campeones infantiles de la OEFA

Mayo 09 del 2026
Atlas y Borregos disputarán la final Peewee en el Estadio Samuel León Brindis este sábado por la noche. Cortesía
Atlas y Borregos disputarán la final Peewee en el Estadio Samuel León Brindis este sábado por la noche. Cortesía

La Temporada Infantil 2026 de la OEFA Chiapas entra en su fase decisiva con la celebración de las finales en las categorías Peewee y Potrillos, donde los equipos más regulares del torneo buscarán coronarse en el Estadio Samuel León Brindis.

En la categoría Peewee, la final será protagonizada por Atlas y Borregos del Tecnológico de Monterrey campus Chiapas, encuentro programado para las 18:00 horas.

Atlas llega como uno de los equipos más ofensivos del torneo, Borregos, por su parte, ha construido su camino con base en disciplina táctica y una defensa sólida.

En la categoría Potrillos, la final enfrentará a Osos y Tuzas Real del Bosque, a disputarse este mismo sábado a las 19:30 horas en el mismo escenario.

Osos ha mostrado equilibrio entre ofensiva y defensa, mientras que Tuzas Real del Bosque llega con gran impulso tras una sobresaliente actuación en semifinales, donde sorprendió al eliminar a Búhos en calidad de visitante en San Cristóbal de Las Casas.

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