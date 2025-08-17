Surgen los nuevos monarcas del Oriente

Tras intensas batallas y electrizantes jornadas con partidos de alto nivel, llega el último llamado por la gloria en la Liga Guerrero, que este domingo definirá a los monarcas del 8º Torneo Héroes Bonampak y de la Copa Héroes, en una doble cartelera que tendrá como escenario la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente de esta capital.

Final de la liga

En el certamen estelar, el Héroes Bonampak, se dará una batalla de pronóstico reservado, entre dos equipos que en fase regular no lograron terminar dentro del Top 4, pero que sorpresivamente aspiran a coronarse.

Lobos FC, que fue quinto lugar del torneo, arriba con las mejores sensaciones a la gran final, tras dominar en la serie de semifinales a Familia ASL por global de 12-6.

En el duelo de ida se impuso por un cerrado marcador de 4-2, pero en la vuelta mostró su poder ofensivo y con triplete de Sergio Castro, doblete de Celin Hernández, además de los tantos de Guillermo Castillejos y Orlando Hidalgo, goleó 8-4 a su rival para llegar con paso firme al partido final.

Pero en el choque por el campeonato tendrá ante sí al “caballo negro” de la Liguilla, Futbol Club Grillos, que clasificó a la fase final de última hora y como octavo general, sorteando con éxito los cuartos de final y con cierto drama las semifinales, con global de 8-6.

Superó a otro de los llamados al título, Los Alcohólicos, en ambos encuentros por 4-3. En el segundo compromiso la figura fue Carlos Ocaña, quien aportó dos tantos, mientras que Frank Méndez y Víctor Álvarez se despacharon con uno cada uno.

Con este panorama, Lobos FC y Futbol Club Grillos pelearán por el título absoluto de la liga a partir de las 11 de la mañana, duelo que la afición podrá disfrutar tanto en las tribunas como a través de la transmisión oficial por las redes sociales de la Liga Guerrero Zoque.

Al finalizar se premiará al campeón y al subcampeón, además de entregar trofeos al líder de goleo de la temporada regular, Eduardo Martínez (AC Milán), y al mejor portero, Manuel Espinosa (Alcohólicos).

Agarrón por la CopaHéroes

Ice Cars FC y Brasil FC confirmaron su etiqueta de favoritos para llevarse el título de la Copa Héroes Bonampak, luego de superar sin sobresaltos las dos eliminatorias previas a la gran final.

Ambas escuadras fueron eliminadas en la primera fase de Liguilla del 8º Torneo Héroes Bonampak, pero su buen desempeño en temporada regular —donde fueron cuarto y quinto general— les permitió disputar el llamado “torneo de consolación” contra los seis equipos mejor clasificados de la tabla, que no lograron avanzar a la fase final del torneo de liga, es decir, los que ocuparon del noveno puesto de la tabla hacia abajo.

En este campeonato alterno, Ice Cars despachó primero a Peña FC y más recientemente a Motormex, por categórico global de 8-0. En el primer partido se impuso por 5-0, y para el segundo superó por 3-0 a su rival, con doblete de William de León y otro tanto de Armando Martínez.

En tanto que Brasil FC no se quedó atrás, al golear en cuartos de final al cuadro de Ambulancias Colibrí FC y en semifinales aplastó por 11-2 a Titanes FC, si bien en el primer partido goleó por 8-2 en el de vuelta bajó su rendimiento, pero aún así ganó por 3-0, con “hat-trick” de Darinel Penagos Jr.

De esta forma, Ice Cars FC y Brasil FC definirán al campeón del Torneo de Copa, en un atractivo cotejo que se efectuará como el preliminar de la jornada de finales, a partir de las 10 de la mañana.