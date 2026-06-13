Surgen monarcas en jornada de finales

La Liga Uniflag de Tocho Bandera tendrá este sábado una jornada decisiva, con dos campeonatos en juego y una cartelera que reunirá finales, cierres de torneo y duelos de alta intensidad dentro de la temporada 2026.

Final de las damas

El partido estelar será la final del campeonato Open Femenil, programada a las 5 de la tarde; South Crew y Pamboleras se medirán por el título. Ambos equipos llegan después de superar semifinales exigentes y de mantenerse como protagonistas durante gran parte de la campaña.

Pamboleras buscará cerrar con broche de oro una temporada marcada por su poder ofensivo y su regularidad en los momentos clave. Enfrente estará South Crew, conjunto que ha mostrado crecimiento, orden y carácter competitivo, argumentos con los que intentará coronarse.

Final en el Mixto

Antes, a las 4 de la tarde, Toxic y Diablitos disputarán la final de la Conferencia B del Open Mixto. Toxic llega motivado tras vencer con autoridad a Power Puff en semifinales, mientras que Diablitos obtuvo su boleto luego de superar de forma dramática a la Unicach, en uno de los encuentros más cerrados de la fase definitiva.

Acción en otros frentes

La jornada también tendrá actividad en el TNT Femenil, que vivirá su última fecha. Ocelotes Blancos enfrentará a Lechuzas UPGCH en un choque entre equipos competitivos, en tanto que Valkirias Unicach se medirá con Unicach Purple para cerrar su participación en el certamen.

En el TNT Mixto, la actividad iniciará desde las 3 de la tarde con tres compromisos simultáneos: Mustangs ante Unicach Next Gen, MG Team frente a Cañoneros y Pollitos FC contra Conalep, duelos que mantendrán el ritmo competitivo de una categoría que ha mostrado paridad durante toda la temporada.

Con dos trofeos por disputarse y varios cuadros en busca de concluir de la mejor manera, la Liga Uniflag se prepara para una jornada que promete emociones de principio a fin.