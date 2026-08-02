Surgen semifinalistas del Héroes Bonampak

Una jornada decisiva y con tintes de drama se vivirá en la ronda de los cuartos de final de vuelta del Torneo Héroes Bonampak, de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, con sede en el parque del Oriente.

Los encuentros de ida dejaron el camino abierto para unos, mientras que para otros la senda aún no está del todo clara, por lo que tendrán que saltar a la cancha a jugarse la vida para continuar hacia las semifinales.

Serie más cerrada

La definición más cerrada de todas es la que se vivirá en el cruce entre Águilas FC y Aston Villa, cuarto y quinto lugar de la campaña regular, que en la ida terminaron con un tenso 3-2 a favor de estos últimos.

Para la vuelta, Aston Villa tendrá una ventaja mínima, pero le bastará con empatar por cualquier marcador para mantener la diferencia y lograr su boleto. Pero en caso de que Águilas FC gane —así sea por un gol de diferencia—, obtendría el pase por su mejor posición en la tabla.

El duelo de vuelta está programado para las 9 de la mañana.

Cruce muy parejo

Otra de las series que prometen dramatismo es la que sostendrán Cayuco FC y AC Milán, tras protagonizar un cerrado 2-1 a favor de estos últimos con anotaciones de Ángel Pérez y Emerson Saldaña. El tanto de su rival fue de Gabriel Prado.

La definición tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana, siendo el partido estelar de la sesión dominical.

Camino a semis

Por su parte, Ice Cars FC tendrá como objetivo completar la obra ante Rayados Diarios FC, al que derrotó por 8-2 en el encuentros de ida. Gustavo Gómez y Mario Conde lideraron el triunfo con sendos dobletes para el cuadro motorizado. El resto de los goles fue de Erick Estrada, Juan Ruiz, Brandon Barrios y Orlando Martín. Del lado contrario los dos tantos fueron de Emilio Ruiz. La vuelta se jugará a las 8 de la mañana, en la apertura de la jornada dominical.

Santos FC, clasificado

Por otra para, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer que Santos FC ya está calificado a semifinales por diferencia de goles.

Ganó la ida por un categórico 13-3 al Deportivo Enbe, con brillantes actuaciones de Humberto García y Santiago Fernández, autores de cuatro dianas cada uno, mientras que Francisco Méndez aportó un triplete y Brayan Álvarez un doblete. Los tantos de la honra los anotaron José Mancilla, Gerardo Sánchez y Humberto Vera.

Por la Copa

Para este domingo también está programada la definición de los equipos que jugarán por el campeonato de Copa, para el cual ya están sembrados de manera preliminar cinco de los aspirantes: Santa Cruz FC, Ambulancias Colibrí FC, La Bandita FC, Jaguares FC y Real Unión FC.

Los tres restantes surgirán de entre los equipos eliminados de la Liguilla de cuartos de final que hayan quedado mejor ubicados durante la campaña regular, aunque ya es un hecho que el Deportivo Enbe será oficialmente uno de los invitados, tras haber concluido en sexto lugar la fase regular.

Además, quedó confirmado que la lucha por el título de consolación de Copa arrancará el domingo 9 de agosto, partiendo desde la ronda de cuartos de final.