Suspenden actividades en colonia Las Granjas

La comunidad deportiva de la colonia Las Granjas permanece consternada luego del hecho violento registrado el viernes pasado en el campo de futbol de la localidad, que dejó a personas sin vida y algunos heridos de gravedad.

Ante la preocupación de jugadores, entrenadores y familias que acuden diariamente a dichas instalaciones, el comité de vecinos de la colonia decidió que el campo se mantenga cerrado por ahora, como una medida de seguridad, comentó Abraham Alvarado, entrenador del Club Relámpagos y presidente de la Liga Infantil de Las Granjas.

“Hay mucha conmoción. Los niños tienen temor y también los padres de familia. Algunos pequeños incluso han comentado que ya no quieren regresar a los entrenamientos. Es una situación muy triste y complicada para todos”, señaló.

Alvarado también pidió prudencia ante la información que circula en redes sociales y grupos de mensajería sobre el estado de salud de un menor que resultó lesionado, pues durante el fin de semana circularon diferentes versiones al respecto.

“Se difundió que el niño ya había fallecido, pero eso no era cierto. Él todavía está luchando y continúa muy grave. Pedimos que seamos responsables con la información y respetemos a la familia”, expresó.

El dirigente deportivo adelantó que sostendrán una reunión con el agente municipal y representantes del comité de Las Granjas para plantear sus inquietudes y solicitar acciones que permitan recuperar las condiciones de seguridad para los menores.

“Lo que queremos es pedir seguridad para nuestros niños, que vuelvan a sentirse protegidos y que podamos recuperar poco a poco la confianza y las ganas de practicar futbol”, explicó.

Por ahora, el campo permanecerá cerrado durante los próximos días, mientras los responsables de las ligas y torneos analizan los siguientes pasos. También contemplan realizar una rueda de prensa con representantes de los diferentes torneos para exponer públicamente sus preocupaciones y solicitar atención de las autoridades.

La comunidad deportiva de Las Granjas espera que el diálogo permita establecer medidas de seguridad y generar las condiciones necesarias para que las familias puedan regresar al campo con mayor tranquilidad.