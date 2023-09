Suspenden cuatro años a jugador del Atlas

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) suspendió por cuatro años al joven canterano el Atlas, Edyairth Ortega, por dar positivo en dopaje.

No es el primer acercamiento que tiene el club tapatío con dicha agencia, ya que a principios del año el jugador ya había sido separado para llevar a cabo la investigación sobre él. Incluso, el directivo rojinegro José Riestra habló al respecto.

“No quisiera entrar en detalle de esa información. Sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto. Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar», declaró Riestra.