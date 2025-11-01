Suspenden jornada por Día de Muertos

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) anunció la suspensión de la jornada correspondiente a este fin de semana, debido a la conmemoración del Día de Muertos, una decisión tomada para permitir que jugadores, familias y comunidad deportiva participen en las festividades tradicionales.

El organismo informó que la pausa no afectará el calendario del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, el cual retomará actividades la próxima semana en las instalaciones habituales de la liga. Los encuentros programados serán reacomodados con el fin de mantener el equilibrio competitivo y el ritmo del certamen.

En lo deportivo, el conjunto de Canelos Boy continúa como líder invicto de la categoría varonil, sumando 12 puntos tras conseguir cuatro victorias consecutivas. Su consistencia en el ataque y orden defensivo le han permitido dominar la tabla general desde las primeras fechas.

En el segundo puesto aparece Club Adlers con 9 unidades, en tanto que Jaguares Negros Chiapas ocupa el tercer puesto con 6 puntos, manteniéndose como uno de los equipos con mayor proyección en la temporada.

Más abajo figuran Copainalá y Adlers Jr., ambos con 4 puntos, mientras que conjuntos como Lechuzas, ADN Voley, Jardines del Grijalva, Transportes y Místico VC A y B buscan mejorar su rendimiento para escalar posiciones en la clasificación general.

La Liga OMA, avalada por la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) y la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, reafirma su compromiso con el impulso al deporte local, fomentando la sana competencia, la disciplina y el compañerismo entre sus equipos.