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Suspenden partidos de Copa del Rey por tragedia

Octubre 29 del 2026
Suspenden partidos de Copa del Rey por tragedia

La Federación Española de Futbol dispuso la “suspensión de los 24 partidos correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles, en señal de respeto y solidaridad para con las víctimas del trágico accidente ferroviario en Toledo”. La entidad explicó que, a su debido tiempo, “se informará la fecha y el horario definitivo de los partidos”.

Al menos 68 personas murieron en el accidente que presuntamente ocurrió por un error humano cuando una formación AVE de Renfe con 397 pasajeros a bordo embistió desde atrás a una de la compañía italiana Iryo, con 147 pasajeros, en la línea entre Madrid y Andalucía.

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