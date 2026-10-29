Suspenden partidos de Copa del Rey por tragedia

La Federación Española de Futbol dispuso la “suspensión de los 24 partidos correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles, en señal de respeto y solidaridad para con las víctimas del trágico accidente ferroviario en Toledo”. La entidad explicó que, a su debido tiempo, “se informará la fecha y el horario definitivo de los partidos”.

Al menos 68 personas murieron en el accidente que presuntamente ocurrió por un error humano cuando una formación AVE de Renfe con 397 pasajeros a bordo embistió desde atrás a una de la compañía italiana Iryo, con 147 pasajeros, en la línea entre Madrid y Andalucía.