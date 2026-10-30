Swim Fest Tziscao en el circuito nacional

El Swim Fest Tziscao Chiapas 2026 se alista para recibir a nadadores de diferentes categorías en el Parque Ecoturístico Tziscao, en el municipio de La Trinitaria, con una importante novedad: a partir de este año forma parte del Calendario del Circuito Nacional Mexicano de Aguas Abiertas 2026–2027.

La competencia, a celebrarse el domingo 15 de noviembre, es organizada por Reto Deportivo y cuenta con el aval de la Asociación Deportiva de Natación y Natación en Aguas Abiertas de México, a través de su Comisión Técnica de Aguas Abiertas, así como con el apoyo del Parque Nacional Lagunas de Montebello y el Centro Ecoturístico Tziscao.

Siete distancias en competencia

Al igual que el Cruce de Tziscao (que se celebra todos los años en el mes de mayo en ese mismo escenario), el programa contempla pruebas de 250 y 800 metros, así como de 1.25, 2.5, 5, 7.5 y 10 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, con categorías infantiles, juveniles y de adultos.

Las distancias selectivas serán de 2.5 kilómetros para nadadores de 12 y 13 años; 5 kilómetros para los de 14 y 15; 7.5 kilómetros para los de 16 y 17, y 10 kilómetros para competidores de 18 años en adelante. Las plazas al Nacional 2027 se asignarán conforme a los criterios establecidos por la asociación que avala el certamen.

El arranque de las actividades está previsto para partir de las 7 de la mañana, teniendo como punto de salida el Hotel Villa Tziscao, con recorridos señalizados mediante boyas.

Inscripciones próximas a cerrar

La convocatoria está dirigida a atletas, clubes, escuelas deportivas y público en general. El cierre de inscripciones está programado para este sábado 31 de octubre, sujeto a disponibilidad.

Los costos van de los mil a los mil 800 pesos, dependiendo de la distancia y la modalidad. El registro puede hacerse mediante la plataforma www.strunning.com o directamente con los organizadores. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9636359628 o al correo [email protected]. La entrega de kits será el sábado 14 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, en el salón de eventos Villa Tziscao.

Es oportuno mencionar que todos los nadadores que concluyan su recorrido recibirán medalla de participación, mientras que los tres primeros lugares de cada categoría y rama serán premiados.