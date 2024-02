Tabasco vence en suelo chiapaneco

Con la finalidad de medir el talento de sus elementos, las selecciones de Chiapas y Tabasco en su división sub 22 se vieron las caras este fin de semana en las instalaciones del campo de pelota de Caña Hueca. El compromiso amistoso que se disputó a cuatro carreras terminó a favor de los visitantes, quienes se llevaron el triunfo con un apretado 9-7.

Todo comenzó de buena manera para la localía. El plantel que incluía entre sus filas a los mejores jugadores de la región, se adelantaron en la primera oportunidad al bate y sumaron un total de cinco carreras para dejar el marcador 5-0. Sus rivales no se quedaron atrás, y aunque si bien es cierto no lograron empatar, sí se acercaron con rayitas conseguidas por Antonio Pereyra, Rodrigo Pereyra y Leonardo García, quienes dejaron la pizarra 5-3.

Duelo de pítchers

El trabajo de los pítchers Raul Liévano (Chiapas Sub 22) y Roberto Culebro (Tabasco Sub 22) se vio reflejado en el segundo “inning”: los dos permitieron una única carrera de sus adversarios y posteriormente evitaron que los bateadores conectaran hits. A la mitad de las entradas el resultado seguía a favor de los locales (6-4).

Cabe señalar que para estos momentos, atletas como Alan Nuricumbo, Alan Flores, César Díaz, Leonardo Orantes, Diego García, Rolando González, entre otros más del combinado chiapaneco, habían dado de qué hablar por el gran juego demostrado en contra de la selección de Tabasco.

El buen momento que vivían los chiapanecos se vio reflejado en el tercer episodio. Aunque solamente sumaron en una ocasión, al menos no permitieron que sus oponentes marcaran más rayas y el cierre de la tercera entrada culminó 7-4 en las instalaciones de Caña Hueca.

Vuelta al marcador

Fue hasta la última oportunidad en donde Chiapas no logró sumar, aunque no marcaron, aún podían llevarse la victoria si es que sus oponentes se iban en ceros también en esta ocasión. Para mala fortuna de los locales, sus adversarios no querían regresar con la derrota y aprovecharon su último intento para darle la vuelta al marcador.

A través de Diego Liévano, Antonio Pereyra, Diego Pereyra, Ruben Díaz y Alejandro Pérez, la novena visitante logró llevarse el triunfo con un resultado final de 9-7 que les dio la victoria en la capital chiapaneca. Cabe señalar que los planteles se verán nuevamente las caras para mejorar en vista de próximas competencias nacionales.