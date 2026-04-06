Tabasqueños dominan torneo Rey Pakal 2026

Con una destacada participación de atletas del vecino estado de Tabasco, se llevó a cabo el primer Campeonato Estatal y Abierto de Fisicoconstructivismo y Fitness “Rey Pakal 2026”, evento que reunió a 42 colosos y diosas de las pesas en el salón La Ceiba del hotel Ciudad Real de Palenque, Chiapas.

La competencia fue organizada por Telma Ondina Peña Villeda, propietaria de Telma Fitness Gym, en coordinación con el Ayuntamiento de Palenque y avalada por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, se desarrolló en un ambiente de alto nivel competitivo y a pesar de ser su primer edición participaron no solo representantes de Chiapas, sino también de los estados de Campeche y Tabasco.

Los mejores del evento

El certamen fue testigo de la coronación del tabasqueño Alexis Gabriel Andrades García como campeón absoluto y primer Rey Pakal en la historia de este certamen, tras una sobresaliente exhibición en la tarima que se ganó el favor de los jueces, venciendo primero en la división de Clasificados más de 75 kilos.

En la rama femenil, la división estelar de la categoría Fitness Bikini Wellness Clasificadas tuvo como reina absoluta a Karen Selene Ruiz Ramón, también procedente de Villahermosa, Tabasco.

Para la categoría de Men’s Physique Clasificados la victoria se la quedó Luis Alfonso Courtois Santiago, atleta originario de San Cristóbal de Las Casas, mientras que en Classic Physique Clasificados el triunfo fue para el tabasqueño Iván Fabricio Andrade García.

Los atletas que lograron las tres primeras posiciones de las distintas categorías se llevaron trofeos escultura, además de jugosos premios en efectivo, pues en total se repartió una bolsa de 136 mil pesos.

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de Guadalupe Cortéz Jiménez, Gloria Vianey Zamudio y Ángel Humberto Saucedo, representantes del municipio de Palenque, mientras que el jurado calificador estuvo integrado por destacadas figuras del ámbito estatal y nacional, encabezadas por Viviana Jiménez Romero y Jorge Jiménez Argüello, junto a un equipo técnico que garantizó transparencia y profesionalismo en cada evaluación.