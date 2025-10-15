Tablas México vs Ecuador

La noche de este martes en el estadio Akron de Guadalajara, la Selección Mexicana disputó su último partido amistoso de la fecha FIFA ante su similar de Ecuador con un resultado de 1-1.

Fue Germán Berterame quien abrió el marcador, apenas al minuto tres, lo que hizo suponer que se vendría un buen resultado para el equipo azteca, luego de ser arrollado por el equipo cafetero de Colombia el fin de semana por 4-0.

Sin embargo, Jordy Alcívar al minuto 20 empató los cartones y así se fueron hasta el segundo tiempo, donde hubo llegadas de ambas partes, pero ninguno atinó para definir el encuentro.

No pudieron

Los dirigidos por Javier Aguirre estaban obligados a limpiar su imagen después de la goleada ante el cuadro colombiano, sin embargo, no lo lograron y siguen las dudas.

Por su parte, los dirigidos por Sebastián Beccacece fueron segundos en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, únicamente por debajo de Argentina, aunque tampoco tuvieron mucho éxito.